Firefox : un service pour supprimer vos données personnelles sur internet bientôt disponible

La vie privée sur internet est un sujet de plus en plus central pour les consommateurs. Mozilla a ainsi décidé de réagir en développant un outil permettant de surveiller les sites disposant d’informations à votre sujet et en vous aidant à les supprimer. Même si la fonctionnalité n’en est encore qu’à ses débuts, les utilisateurs d’ores et déjà intéressés peuvent s’inscrire afin d’être avertis de son lancement.

Nettoyer les sites web de vos données personnelles avec Firefox

Mozilla ne cesse de prouver son désir de respecter et protéger les données personnelles de ses utilisateurs grâce à son navigateur web Firefox. La fondation dispose tout de même de nombreux autres services très utiles. On retrouve parmi ces derniers Firefox Monitor, un outil intégré au navigateur permettant de vérifier si vos données personnelles ont été compromises. Sur le site dédié à ce service, Mozilla souligne des ajouts à venir très intéressant : le fait de pouvoir chercher et supprimer vos données personnelles accessibles en ligne.

Sur cette page web, Mozilla explique notamment les problèmes que peuvent occurrer vos données personnelles sur divers sites web et précise les raisons de la création de cette nouvelle offre : « Lorsque vos informations personnelles sont en ligne, vous pourriez être une cible plus facile pour le vol d’identité, la fraude ou même le cyberharcèlement. Les annonceurs, les entreprises et les pirates informatiques peuvent rapidement découvrir de nombreuses informations vous concernant, telles que votre nom, votre adresse personnelle, vos informations familiales ou même vos numéros de sécurité sociale et vos mots de passe ».

La fondation annonce ainsi vouloir créer « un service de confidentialité pour surveiller les sites Web pour vos informations personnelles et les supprimer des sites qui vous mettent en danger, vous et vos proches ». On ne sait cependant pas comment le nouveau dispositif ajouté à Firefox Monitor va fonctionner pour effectuer ce procédé. La fonctionnalité n’étant pas disponible pour le moment, les utilisateurs peuvent tout de même s’inscrire sur une liste d’attente afin d’être informés lors de son arrivée.

