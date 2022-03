Fnac Darty : les magasins deviennent des réparateurs officiels d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch

WeFix, propriété du groupe Fnac Darty depuis 2018, peut désormais réparer officiellement tous vos appareils Apple. Cet agrément permet aux réparateurs de WeFix d’intervenir sur vos produits et d’avoir accès aux pièces de la marque.

WeFix devient réparateur officiel Apple

Dimanche 20 mars, le directeur général de Fnac Darty a annoncé rejoindre le réseau de centre de services agréés Apple en France. De fait, Fnac Darty peut désormais offrir des réparations agréées par Apple sur l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad. WeFix aura accès aux composants et à diverses pièces détachées de la marque à la pomme, tout en assurant la traçabilité des composants. Fnac Darty annonce que les équipes de WeFix recevront une formation au savoir-faire et à la manipulation des outils Apple.

Faire réparer son iPhone ou son iPad via WeFix permettra au client de conserver sa garantie Apple, même en cas de changement de pièces. Un détail qui peut avoir son importance.

Un vaste réseau d’enseignes dans toute la France

En plus de la réparation, les enseignes de Fnac et Darty pourront désormais proposer l’AppleCare, l’assurance Apple qui couvre les dommages accidentels de vos produits. WeFix pourra procéder à la réparation ou à l’échange du produit pendant toute la durée de couverture.

Ce nouveau service s’appuiera sur le réseau de magasins de réparation rapide de smartphones WeFix, dans lequel Fnac Darty a investi dès 2018 pour satisfaire son engagement en matière de « réparabilité » des produits. On compte aujourd’hui 140 enseignes WeFix dans l’hexagone, mais ce nombre sera amené à doubler « dans les années à venir », affirme le directeur général.

L’agrégation officielle sera progressive, mais le communiqué indique que l’ensemble des points WeFix deviendront des espaces de réparation agréés Apple courant 2022.

Vous êtes un peu bricoleur ? Saviez-vous qu’Apple compte vendre des pièces détachées pour que vous répariez votre iPhone !