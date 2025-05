Fortnite : Dark Jar Jar rejoint la bataille, voici comment débloquer le skin

Ca y est ! La mini-saison Star Wars est officiellement déployée sur Fortnite Vendredi dernier, au plus grand plaisir des fans de la licence. Mais la plus grande surprise de cette édition est bien sûr Jar Jar Binks. Cette fois, le Gungan rigolo de la prélogie embarque deux nouveaux skins, dont un à l’image du plus grand antihéros de tous les temps. Si vous voulez donc basculer dans le côté obscur de la force, nous vous montrerons comment débloquer le skin Dark Jar Jar. Car oui : il se mérite.

Dark Jar Jar dans Fortnite : ce que vous devez faire pour obtenir le skin

Le chapitre 6 de la saison 3 de Fortnite bat actuellement son plein, avec le thème de Star Wars à l’honneur. Pour cette édition, Epic Games a décidé d’ajouter Jar Jar, le tristement célèbre personnage de l’épisode I, parmi les personnages jouables. En bonus, outre sa tenue classique, il est également disponible en tant que seigneur Sith.

Malheureusement, le skin Dark Jar Jar ne fait pas partie du battle pass. Si vous voulez donc l’ajouter à votre collection, vous devrez dépenser des V-Bucks. Mais ce n’est pas tout : il faut gagner de l’XP pour pouvoir l’acheter. Nous l’avons dit plus haut : le Dark Jar Jar se mérite, et c’est l’unique moyen de l’acquérir dans Fortnite.

Ci-dessous les étapes pour farmer l’expérience pour débloquer la possibilité d’acheter le skin :

Enveloppe d’arme de la terreur de Naboo – 320 000 XP

Pioche Sith Electropole – 640 000 XP

Bling-bling dorsal Crimson Booma – 960 000 XP

Tenue de Dark Jar Jar (y compris le style LEGO) – 1 280 000 XP

Une fois que vous avez atteint les étapes d’XP, vous devez déverrouiller chaque cosmétique avec vos V-Bucks. Nous vous les montrons dans la liste ci-dessous :

Enveloppe d’arme de la terreur de Naboo – 500 V-Bucks

Pioche électropole du Sith – 800 V-Bucks

Bling-bling pour le dos de Crimson Booma – 400 V-Bucks

Tenue de Dark Jar Jar (y compris le style LEGO) – 1 500 V-Bucks

Enfin, vous devez débourser 2 000 V-Bucks pour débloquer l’ensemble Jar Jar Binks. Vous obtiendrez alors :

Tenue Jar Jar Binks (y compris le style LEGO)

Bling-bling arrière de Gungan Booma

Pioche Atlatl de Gungan

Enveloppe d’arme étincelante d’atlatl

Tous les objets Jar Jar Binks seront disponibles dans la boutique de Fortnite jusqu’au 6 juin à 19h59 (heure française). N’attendez plus, c’est le moment ou jamais de farmer !