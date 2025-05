Kingdom Hearts IV : Square Enix dévoile les premières images, et c’est déjà prometteur ! 

Mercredi dernier, les fans de Kingdom Hearts ont appris avec tristesse que Square Enix a finalement annulé son jeu mobile Kingdom Hearts Missing-Link. Toutefois, le studio japonais ne comptait pas laisser sa communauté sur cette mauvaise note. Après l’annonce de la triste nouvelle, il confirme aussitôt que Kingdom Hearts IV est bel est bien en route. Et en cadeau, il a mis en ligne quelques screenshots inédits. Nous les avons trouvés et décryptés pour vous, alors, découvrons-les sans plus tarder.

Kingdom Hearts IV : de beaux graphismes, Sora…et Mickey jouables ?

Si l’annulation du RPG mobile Kingdom Hearts Missing-Link a laissé un goût amer chez les fans de la licence, Square Enix a redonné de l’espoir avec de nouvelles infos sur Kingdom Hearts IV. Dans un message posté sur ses réseaux, le studio japonais confirme que le jeu est en cours de développement, et que toute l’équipe est à fond dessus.

“Nous travaillons actuellement d’arrache-pied sur Kingdom Hearts IV et nous continuerons à nous investir dans le développement du jeu. Nous sommes déterminés à faire de ce jeu une expérience à la hauteur de vos attentes”, déclare Square Enix. Puis, il rajoute : “Nous avons vu à quel point vous êtes enthousiastes et nous vous en remercions du fond du cœur. Nous sommes tout aussi enthousiastes et impatients de vous en dire plus sur Kingdom Hearts IV lorsque le moment sera venu.”

Mais ce n’est pas tout. Le jour même de l’annonce de l’annulation de Missing Link, Square Enix a dévoilé plusieurs nouvelles captures d’écran de Kingdom Hearts 4. Ces dernières révèlent déjà un premier aperçu de ce que le jeu a à offrir, dont en premier lieu un très beau visuel grâce à l’Unreal Engine 5. On voit alors Sora évoluer dans un Quadratum presque photoréaliste et affronter des Sans-cœur humanoïdes dans une interface plus épurée.

Enfin, un autre détail qui fait plaisir : Mickey Mouse pourrait être jouable. Oui, jouable ! Le HUD avec la commande « Attack » en bas à gauche de l’écran sont en tout cas des signes révélateurs.

Voilà tout ce qu’on a pour le moment. Pas encore de date de sortie officielle pour Kingdom Hearts IV, mais selon les rumeurs, il pourrait débarquer en 2026.

En attendant, nous vous laissons apprécier les premières images :