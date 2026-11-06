Shein, Temu, AliExpress : les 2 € de frais européens sont arrivés, et les clients partaient déjà

Le petit colis à quelques euros venu de Chine vit une année compliquée. Après le droit de douane européen de l’été, une nouvelle ligne s’invite depuis le 1er novembre sur les commandes Shein, Temu et AliExpress. Au même moment, Bercy dresse un premier bilan qui ressemble fort à un coup de frein. Les Français boudent-ils vraiment ces plateformes, ou changent-ils simplement leur façon d’acheter ?

Ce que changent les 2 € de frais depuis le 1er novembre

Depuis le 1er novembre 2026, l’Union européenne prélève des frais de traitement de 2 € sur les colis venus de pays tiers. Proposée par la Commission européenne en mai 2025, cette redevance doit financer le renforcement des contrôles douaniers. Elle vise d’abord les géants chinois, mais touche tous les vendeurs installés hors des frontières européennes.

Le calcul ne se fait pas au colis, mais par catégorie de produits, selon la nomenclature douanière. Contrairement au droit de douane de l’été, ces frais s’appliquent sans aucun seuil de valeur. Sur le papier, c’est le déclarant en douane qui paie, le plus souvent la plateforme ou le vendeur. Rien ne l’empêche toutefois de répercuter la somme dans ses prix.

Combien coûte désormais un colis Shein, Temu ou AliExpress ?

Ces 2 € s’ajoutent au droit de douane forfaitaire de 3 € en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Il concerne les colis d’une valeur inférieure ou égale à 150 €, là encore par catégorie d’articles. Ce droit européen a pris le relais de la taxe française de 2 € instaurée en mars. Certaines plateformes la contournaient en faisant atterrir leurs avions cargo en Belgique ou aux Pays-Bas.

L’addition grimpe vite. Deux tee-shirts forment une seule catégorie, soit 5 € de droits et de frais au total. Un tee-shirt, des écouteurs et un jouet en forment trois, soit 15 € sur un colis à moins de 150 €. De quoi doubler le prix d’un article affiché à quelques euros.

Chaque plateforme gère la note à sa façon. En juillet, Temu affichait déjà 3,60 € de droits dans le panier, TVA comprise. AliExpress a préféré intégrer le droit de douane directement dans ses prix. Pour les 2 € de novembre, la méthode de chacun reste à découvrir.

Un petit colis expédié de Chine, avec sa déclaration en douane (crédit : Wikimedia Commons, domaine public)

Le bilan de Bercy : Shein et Temu perdent des visiteurs

Le 28 octobre, le gouvernement a présenté à Bercy un premier bilan des mesures de l’été. La fréquentation de Shein a chuté de 42 % en juillet 2026, par rapport à juillet 2025. Sur la même période, Temu recule de 36 % et AliExpress d’environ 10 %. Ces chiffres proviennent de Médiamétrie, pour la Fevad.

Les autres indicateurs vont dans le même sens. Le ministre du Commerce, Serge Papin, évoque une baisse de 25 % des ventes en valeur en septembre. Côté Comptes publics, David Amiel relève un recul de 48 % de la TVA déclarée sur les petits colis. La comparaison porte sur la période de juin à août. « Ces chiffres envoient des messages forts », a résumé Serge Papin.

L’enjeu est de taille. Près de 5,9 milliards de petits colis sont entrés dans l’Union européenne en 2025, soit plus de 180 par seconde. C’est quatre fois plus qu’en 2022, et 93 % d’entre eux arrivaient de Chine.

Des chiffres à lire avec prudence

Ces résultats méritent quelques nuances. Fréquentation, valeur des ventes et TVA déclarée ne mesurent pas la même chose. Aucun de ces indicateurs ne donne le nombre exact de colis en moins, ni la part qui revient vraiment à la taxe. Le ministère n’a pas non plus chiffré vers où s’est reportée la consommation.

Les acheteurs fidèles semblent surtout regrouper leurs commandes. Entre le deuxième et le troisième trimestre, le panier moyen a grimpé de 40 % chez AliExpress. Il progresse de 34 % chez Temu, selon l’application de cashback Joko. Moins de petits colis, donc, mais des colis mieux remplis. Et comme ces chiffres datent de l’été, l’effet des 2 € de novembre reste entièrement à mesurer.

Moins de colis, plus d’entrepôts : la nouvelle donne

Les plateformes ont déjà une parade. Shein a construit un entrepôt de 740 000 m² en Pologne, près de Wrocław. Les marchandises importées en gros puis expédiées depuis l’Union européenne échappent aux 3 € et aux 2 €. Elles restent en revanche soumises aux droits de douane et à la TVA classiques à l’importation.

L’entrepôt logistique de Shein près de Wrocław, en Pologne (crédit : SHEIN)

Ces frais ne feront donc pas disparaître les commandes à petit prix du jour au lendemain. Ils changent plutôt les règles du jeu : moins de colis envoyés un par un depuis la Chine, davantage de stocks en Europe. De votre côté, un réflexe s’impose avant de valider une commande : regarder le total du panier, frais compris, plutôt que le seul prix affiché.