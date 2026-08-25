FRITZ!Box 6825 4G : du Wi-Fi partout, même là où il n’y a pas de ligne

Avoir du Wi-Fi partout, c’est parfois un casse-tête. Une cave sans réseau, un hôtel où le Wi-Fi rame, une maison sans ligne fixe : il y a plein d’endroits où on aimerait juste… du Wi-Fi qui marche.

FRITZ! m’a envoyé sa petite FRITZ!Box 6825 4G pour régler exactement ça. C’est un mini-routeur qui fabrique du Wi-Fi à partir d’une carte SIM, comme un partage de connexion mais en mieux. Je l’ai depuis un mois, et je l’ai retournée dans tous les sens, y compris là où je ne l’attendais pas.

Avant elle, j’avais un petit routeur 4G Huawei fourni par Orange. Forcément, je les ai comparés. Spoiler : ça n’a pas fait match nul.

C’est quoi, au juste ?

La FRITZ!Box 6825 4G, c’est un petit boîtier blanc de la taille d’un gros paquet de cartes (environ 13 cm de haut). Son job : capter la 4G avec une carte SIM, et rediffuser cette connexion en Wi-Fi autour de lui. En clair, vous glissez une SIM dedans, vous branchez, et vous avez un réseau Wi-Fi là où il n’y avait rien.

La FRITZ!Box 6825 4G diffuse son Wi-Fi, LED 4G et WLAN au vert.

Côté fiche technique, rien de superflu, mais l’essentiel est là :

4G (LTE) jusqu’à 300 Mb/s en théorie. Dans la vraie vie, comptez plutôt une bonne centaine de Mb/s selon la couverture, ce qui est déjà large pour du streaming ou du télétravail.

jusqu’à 300 Mb/s en théorie. Dans la vraie vie, comptez plutôt une bonne centaine de Mb/s selon la couverture, ce qui est déjà large pour du streaming ou du télétravail. Wi-Fi 6 , mais uniquement sur la bande 2,4 GHz. C’est le point à connaître : le Wi-Fi porte loin et traverse bien les murs, mais il ne jouera pas dans la cour des box fibre pour le débit brut. Pour un usage nomade ou d’appoint, c’est cohérent.

, mais uniquement sur la bande 2,4 GHz. C’est le point à connaître : le Wi-Fi porte loin et traverse bien les murs, mais il ne jouera pas dans la cour des box fibre pour le débit brut. Pour un usage nomade ou d’appoint, c’est cohérent. Un port Ethernet (Gigabit). J’y reviens plus bas, parce que c’est lui qui m’a réservé la meilleure surprise.

(Gigabit). J’y reviens plus bas, parce que c’est lui qui m’a réservé la meilleure surprise. Alimentation en USB-C. Détail tout bête, mais énorme en pratique : elle peut tourner sur une simple batterie externe, comme un téléphone.

Détail tout bête, mais énorme en pratique : elle peut tourner sur une simple batterie externe, comme un téléphone. Mesh FRITZ! : elle s’intègre à l’écosystème maison. Elle crée son propre réseau, mais peut aussi se greffer en point Mesh derrière une autre FRITZ!Box pour étendre son Wi-Fi.

: elle s’intègre à l’écosystème maison. Elle crée son propre réseau, mais peut aussi se greffer en point Mesh derrière une autre FRITZ!Box pour étendre son Wi-Fi. FRITZ!OS, le système maison de la marque. Même interface soignée et mêmes réglages que sur les grosses FRITZ!Box, avec les mises à jour gratuites qui vont avec.

Le tout tourne autour de 129 €. On y reviendra, mais gardez ce chiffre en tête.

À l’usage : je l’ai emmenée là où on ne l’attend pas

C’est là que ça devient intéressant. Parce que je ne l’ai pas juste posée sur un bureau pour faire un test propret.

Premier usage : du Wi-Fi là où il n’y a strictement rien. J’ai glissé une carte SIM dans la 6825 et je l’ai installée dans une cave, un endroit sans ligne, sans réseau, rien. Objectif : y connecter des panneaux solaires qui avaient besoin d’être en ligne pour remonter leurs données. En quelques minutes, un coin totalement isolé s’est retrouvé couvert en Wi-Fi. C’est exactement le genre de situation où cette box prend tout son sens : pas de box possible, pas de fibre, mais une couverture 4G suffit.

Deuxième usage, celui que je n’avais pas prévu : la transformer en Wi-Fi privé partout. Le port Ethernet à l’arrière ne sert pas qu’à brancher un appareil. On peut faire l’inverse : lui donner du réseau par le câble, et elle recrée son propre Wi-Fi par-dessus. Concrètement, dans un hôtel, un coworking ou un salon où le Wi-Fi public est lent, saturé ou pas franchement rassurant, mais où il y a une prise Ethernet murale, je branche le câble dans la 6825 et j’ai en trente secondes mon réseau à moi. Propre, stable, privé. Mes appareils s’y reconnectent tout seuls d’un lieu à l’autre, sans ressaisir un mot de passe à chaque fois. C’est devenu mon petit réflexe de déplacement.

Le port Ethernet reçoit le réseau, l’alimentation se fait en USB-C.

Dans les deux cas, l’installation tient de la formalité. FRITZ!OS reprend l’interface des grandes FRITZ!Box : on branche, on ouvre la page de réglages, et c’est réglé. Et grâce à l’alimentation USB-C, je peux même la faire tourner sur une batterie externe, ce qui la rend vraiment transportable.

Face à mon ancien routeur Huawei

Avant la 6825, j’avais un petit routeur 4G Huawei, celui qu’Orange fournissait. Forcément, je les ai fait tourner côte à côte. Et le verdict est assez net : la FRITZ! débite plus et tient mieux la distance. Ma connexion était plus rapide et surtout plus stable dans le temps, là où le Huawei avait tendance à mollir.

Mais je ne vais pas faire l’impasse sur le vrai atout du Huawei : il a une batterie intégrée. On le glisse dans une poche et il diffuse du Wi-Fi n’importe où, sans se brancher. La 6825, elle, n’a pas de batterie. Pour la rendre nomade, il faut lui coller une batterie externe sur son port USB-C. Ça marche très bien, je l’ai fait pour partir en vadrouille, mais c’est une manip en plus et un accessoire à ne pas oublier.

Donc chacun son terrain. Le Huawei, c’est le vrai boîtier de poche pour dépanner en mobilité totale. La 6825, c’est le petit routeur qui débite mieux, plus polyvalent, et qui devient nomade quand on l’équipe.

FRITZ!Box 6825 4G Routeur 4G Huawei (Orange) Débit ressenti Plus rapide Correct Stabilité Très stable dans la durée A tendance à faiblir Autonomie Batterie externe à ajouter Batterie intégrée Polyvalence 4G et Ethernet, FRITZ!OS complet Surtout 4G Nomadisme Bon, avec une batterie Excellent, tout-en-un

Pour qui, et est-ce que ça vaut le coup ?

Soyons clairs sur le prix : la 6825 coûte environ 129 €. À côté, il faut aussi une carte SIM avec un forfait data, donc un petit budget mensuel en plus. Mais 129 €, c’est le tarif normal d’un mini-routeur 4G correct. Sauf qu’ici, on a le Wi-Fi FRITZ!, l’interface FRITZ!OS, et surtout cette double casquette : nomade quand on veut, fixe quand on veut.

C’est ça qui, pour moi, la rend intéressante. Elle n’est pas cantonnée à un seul usage. Une résidence secondaire sans ligne, une cave ou un garage à connecter, un plan B quand la fibre tombe en panne, ou du Wi-Fi privé en déplacement : elle coche toutes ces cases avec un seul boîtier. Peu d’appareils à ce prix sont aussi polyvalents.

Pour qui ? Pour celles et ceux qui ont besoin de réseau là où il n’y en a pas, ou d’un Wi-Fi bien à eux quand celui du lieu ne leur convient pas. Si vous êtes tout le temps en mobilité pure, sac au dos, un boîtier à batterie intégrée restera plus pratique. Mais pour tout le reste, la 6825 est un excellent couteau suisse.

Un bon plan, donc, à condition de garder en tête le forfait data qui va avec. Si vous voulez d’abord tirer le maximum du Wi-Fi que vous avez déjà, j’ai détaillé toutes les astuces dans mon guide pour améliorer son Wi-Fi. Et si c’est un vrai routeur pour la maison que vous cherchez, jetez plutôt un œil à mon test de la FRITZ!Box 4690. Les deux se marient d’ailleurs très bien : la 6825 sait se greffer en Mesh derrière une box comme la 4690 pour aller pousser le Wi-Fi dans une pièce mal couverte.