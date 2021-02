Fujitsu équipe sa gamme Lifebook des Intel vPros

La nouvelle génération Fujitsu LIFEBOOK devient à la fois plus puissante et plus nomade. Fujitsu équipe ces deux nouveaux modèles, les LIFEBOOK U9311 et LIFEBOOK U9311X de la plateforme Intel vPro de 11ème génération. Grâce à ces processeurs, la marque améliore à la fois l’autonomie et la performance de ses ultrabooks.

Pensé pour optimiser le travail en mobilité

En 2021, travail est souvent synonyme de mobilité. Que ce soit entre le bureau et le domicile ou lors de déplacements professionnels, nous ne sommes désormais plus sédentaires dans notre travail. Les concepteurs l’ont bien compris, à commencer par Intel avec ses nouveaux processeurs vPro, mais également Fujitsu qui grâce à toutes les évolutions apportées aux nouveaux LIFEBOOK.

LIFEBOOK U9311

Ces améliorations apportent à la fois plus de puissance et d’autonomie grâce à la plateforme Intel vPro de 11ème génération. Cette avancée de la mobilité se ressent aussi par l’arrivée d’un châssis en magnésium. Celui-ci permet d’alléger le système à 885g tout en augmentant sa solidité. Activer le partage de connexion de votre téléphone pour pouvoir continuer à travailler dans les transports ne sera plus nécessaire. En effet, côté connectivité ces nouveaux LIFEBOOK non rien à envier à la concurrence avec le support du WiFi 6ax et de la 5G. En ce qui concerne la connectique, l’USB-C Thunderbolt 4 est de la partie apportant plus de souplesse pour le chargement.

Armé de ces nouveaux modèles, les LIFEBOOK U9311 et U9311X, Fujitsu compte bien faire de l’ombre aux plus grands du marché des ultrabooks. En effet, la marque japonaise apporte une offre équilibrée qui à toutes ses chances pour gagner des parts de marché. Mais nous ne pourrons vérifier cela seulement après l’avoir eu entre nos mains à l’issue de nos tests.

