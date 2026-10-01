Galaxy SmartTag3 : le traceur de Samsung s’ouvre enfin à l’iPhone, mais la France devra attendre 2027

Samsung officialise le Galaxy SmartTag3, la troisième génération de son traceur de poche. Plus compact et plus léger, il s’ouvre aussi pour la première fois aux utilisateurs d’iPhone. La marque promet de retrouver clés, sacs ou animaux de compagnie plus vite et de plus loin qu’avant.

Pour le lecteur français, il y a toutefois un bémol de calendrier. Le SmartTag3 sort d’abord en Corée du Sud le 7 octobre, puis aux États-Unis. L’Europe devra patienter jusqu’en 2027.

Galaxy SmartTag3 : Samsung cède enfin sur l’iPhone

Selon la marque, le Galaxy SmartTag3 est environ 35 % plus petit et 33 % plus léger que son prédécesseur. Il se glisse ainsi sans peine sur un trousseau, un sac, une valise ou le collier d’un animal. Sa forme arrondie est surmontée d’un bouton en aluminium, présenté comme plus résistant.

Des accessoires vendus à part complètent l’ensemble : une coque en silicone avec anneau porte-clés et une coque avec cordon. Côté autonomie, Samsung annonce jusqu’à 550 jours en usage standard et 790 jours en mode économie d’énergie. De quoi oublier la pile pendant plus d’un an, sur le papier du moins.

La vraie nouveauté est ailleurs. Pour la première fois, un Galaxy SmartTag fonctionne aussi avec un iPhone, via l’application SmartThings Find. Dans un foyer mixte, chacun peut localiser le traceur, partager sa position ou lancer une recherche à proximité.

L’ouverture reste pourtant partielle. Samsung précise que la Vue Boussole, la sonnerie du téléphone et l’avertissement en cas d’oubli ne sont pas disponibles sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone profitent de l’essentiel, sans le guidage le plus précis.

Galaxy SmartTag3 : 60 mètres, mais pas pour tout le monde

Le SmartTag3 étend la portée de la Vue Boussole, qui guide l’utilisateur jusqu’à l’objet égaré. Grâce au Bluetooth 6.0 Channel Sounding, la marque annonce une localisation précise jusqu’à 60 mètres. C’est environ trois fois plus que la génération précédente.

À l’approche de l’objet, l’Ultra WideBand (UWB) prend le relais pour affiner la précision. L’écran affiche alors une flèche et le nombre de mètres restants. Voilà qui devrait aider à retrouver un trousseau tombé dans l’herbe d’un parc.

Cette portée a toutefois ses conditions. Pour l’instant, le Channel Sounding n’est pris en charge que par les Galaxy S26+, S26 Ultra, Z Fold8 et Z Fold8 Ultra. Les 60 mètres sont par ailleurs mesurés en champ libre, sans mur ni obstacle. En intérieur, la portée réelle risque donc d’être plus courte.

Hors de portée, c’est le réseau Galaxy Find qui continue la recherche. Selon Samsung, plus de 900 millions d’appareils Galaxy peuvent servir de relais de localisation à travers le monde. Après une déconnexion, la position se met aussi à jour plus vite, par exemple pour une valise oubliée. Cette rapidité dépend toutefois du nombre d’appareils Galaxy à proximité.

Arrêtez de vérifier, il vous prévient

La nouvelle Notification de Zone permet de définir une zone de sécurité autour d’un lieu. Le téléphone prévient dès que l’objet suivi y entre ou en sort. Samsung cite l’exemple d’un animal qui fugue ou d’un vélo qui quitte son emplacement habituel. La fonction reste toutefois présentée comme expérimentale.

L’historique de localisation retrace les lieux visités par le traceur, sur sept jours au maximum. Une alerte de mouvement signale aussi les déplacements de l’objet quand il n’est plus connecté au téléphone. Comme la localisation à distance, elle dépend des appareils Galaxy présents autour de lui. L’avertissement en cas d’oubli prévient, lui, dès que le téléphone perd le contact avec l’objet.

Côté robustesse, le Galaxy SmartTag3 est certifié IP67 contre l’eau et la poussière. Il résiste à une immersion d’un mètre pendant 30 minutes, mais la marque déconseille la plage et la piscine. Le Mode Perdu affiche vos coordonnées à la personne qui scanne le traceur en NFC. Le bouton peut aussi lancer des routines SmartThings pour piloter des appareils connectés.

Selon Samsung, les données de localisation sont entièrement chiffrées. La marque rappelle aussi que le traceur contient une pile bouton. Accroché à un collier, il peut se détacher et être avalé : mieux vaut vérifier régulièrement sa fixation.

Le Galaxy SmartTag3 en blanc et en noir (crédit : Samsung)

La France attendra 2027

Disponible en blanc et en noir, le Galaxy SmartTag3 arrive en Corée du Sud le 7 octobre 2026, puis aux États-Unis. Les autres pays suivront progressivement en 2027, sans date précise pour la France. Son prix français n’a pas encore été communiqué.

Sur le papier, le SmartTag3 progresse sur tous les fronts : taille, autonomie, portée et compatibilité. Ses meilleurs atouts restent pourtant réservés aux derniers Galaxy haut de gamme. Pour les autres smartphones, et surtout pour l’iPhone, l’intérêt sera plus limité.