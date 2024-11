Geekplus booste l’efficacité logistique des fêtes

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises se préparent à une augmentation massive des commandes. Geekplus, leader de la robotique d’entrepôt, réagit avec le lancement du système RMS amélioré. Ce système révolutionnaire promet d’optimiser les opérations logistiques et d’améliorer l’efficacité des livraisons pendant cette période clé.

Amélioration du système RMS pour les fêtes

Le système de gestion des robots (RMS) de Geekplus a subi une mise à niveau significative. Il peut désormais coordonner plus de 5 000 robots et gérer jusqu’à 10 000 tâches par seconde. Cette amélioration répond à la demande croissante des commandes électroniques durant les fêtes. Les entrepôts peuvent maintenant gérer un débit énorme tout en préservant vitesse et précision.

Coordination de milliers de robots

Le nouveau système RMS permet une coordination sans précédent de robots. Les opérations à grande échelle n’exigent plus de mises à jour coûteuses. Avec des algorithmes avancés de recherche de chemin multi-agents, il optimise les chemins des robots. Ainsi, il réduit les encombrements et augmente le débit de 15 %. Kai Liu, de Geekplus, souligne que cette avancée aide les entreprises à soutenir une demande accrue.

Avantages du RMS pour l’efficacité logistique

Geekplus a réussi à diminuer la charge du processeur de 35 % et l’utilisation de la mémoire de 50 %. Le système RMS intègre des solutions comme Shelf-to-Person, Tote-to-Person et Pallet-to-Person. Cette intégration multiple dans un même entrepôt simplifie les opérations et augmente la productivité. Pendant les périodes de forte demande, cet atout est essentiel pour garantir les délais de livraison.

En conclusion, avec cette mise à niveau du système RMS, Geekplus place la barre haut pour les saisons de pointe. Les entreprises peuvent non seulement gérer la demande actuelle mais aussi se préparer aux futurs défis logistiques. L’innovation chez Geekplus assure des solutions flexibles et efficaces pour la réussite à long terme.

