Geotab Polestar : une avancée majeure pour la gestion de flotte

L’intégration de Geotab Polestar marque une étape majeure pour la gestion des flottes connectées. Désormais, les gestionnaires de flotte peuvent accéder simplement aux données des véhicules Polestar. Cette nouveauté s’applique en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Nouvelle intégration : les véhicules Polestar désormais accessibles via Geotab

Grâce à l’intégration récente, toutes les données essentielles des véhicules Polestar sont disponibles directement dans la plateforme MyGeotab. Aucun matériel supplémentaire n’est requis pour démarrer. Geotab offre ainsi une prise en main immédiate pour tous les modèles Polestar, ce qui simplifie grandement la gestion des flottes. Cela signifie que les exploitants n’ont plus à se soucier des installations complexes et peuvent bénéficier d’une connectivité totale dès le premier jour.

Accès simplifié aux données Polestar sans matériel additionnel

Avec Polestar Fleet Telematics, l’accès aux informations se fait de façon fluide et rapide. Les gestionnaires consultent en temps réel :

L’état de la batterie et la charge

La localisation précise du véhicule

La pression et l’état des pneus

Les alertes d’entretien

Les informations de sécurité et climatiques

Ces données, directement issues du véhicule connecté, rendent la gestion proactive. Il est possible d’anticiper l’entretien et de planifier les opérations sans attente ni imprévus. Tout cela se fait sans aucun ajout de matériel, ni complexité supplémentaire.

Gestion optimisée des flottes mixtes grâce à MyGeotab

Pour les entreprises disposant de flottes mixtes (électriques et thermiques), l’intégration facilite tout. MyGeotab centralise la gestion de toutes les marques et modèles sur une seule plateforme. Plus besoin d’adapter les outils ni de jongler entre plusieurs systèmes : tout est regroupé, ce qui favorise la conformité réglementaire, notamment pour le RGPD en Europe. En outre, cela permet des économies, moins de gestion logistique et une transition plus simple vers l’électrique.

En conclusion, l’intégration Geotab Polestar transforme la gestion de flotte. Elle renforce l’efficacité, tout en simplifiant l’accès aux données essentielles et en soutenant la transition vers la mobilité électrique. Grâce à ce partenariat, les exploitants gagnent en visibilité, en tranquillité et peuvent s’adapter sereinement aux nouveaux défis du secteur.

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