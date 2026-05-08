GoodWe Warm Home : une solution innovante pour un foyer éco-responsable

La transition énergétique avance au Royaume-Uni. En réponse à ce mouvement, GoodWe lance sa nouvelle solution Warm Home à Londres. Ce système tout-en-un vise à rendre l’énergie propre accessible à tous les foyers. Sa simplicité et son efficacité attirent de nombreux professionnels et propriétaires.

La solution GoodWe Warm Home révolutionne l’énergie résidentielle

GoodWe Warm Home propose plus qu’un simple équipement. La solution combine panneaux solaires, stockage, chauffage, recharge VE et gestion intelligente. Tout est centralisé dans un seul système. Ainsi, les ménages participent activement à la production et à la gestion de leur propre électricité. Une avancée qui facilite la réduction des coûts d’énergie et des émissions.

Les avantages clés du système tout-en-un pour les foyers

La solution tout-en-un offre de nombreux atouts pour les utilisateurs :

Une consommation d’énergie optimisée grâce à un taux d’autoconsommation de 70 %

Une diminution significative de la facture énergétique

Un accès à l’énergie solaire facilité pour tous, même pour les logements sociaux grâce à une version compacte

Un service simplifié : un fournisseur, un système, un seul interlocuteur

Le modèle s’adresse à toutes les tailles de logement. En plus, l’installation devient plus simple et plus rapide.

Le stockage ESA et la gestion intelligente de l’énergie

Au cœur du dispositif GoodWe Warm Home, le système ESA se distingue. Il intègre un onduleur photovoltaïque, des batteries modulaires, et un système intelligent de gestion de l’énergie. Ce concept « 4S System » (silencieux, intelligent, sécurisé, simple) fait la force du produit. Même en mode triphone, le bruit ne dépasse pas 30 dB. Cela garantit un confort sonore optimal.

La solution intègre aussi la compatibilité avec les tarifs intelligents d’Octopus Energy. Les propriétaires profitent ainsi d’une gestion dynamique et automatisée de leur énergie.

En conclusion, le lancement de GoodWe Warm Home marque une étape clé pour l’énergie résidentielle au Royaume-Uni. Grâce à sa solution complète, l’entreprise répond à la demande croissante d’innovation et de durabilité. Les foyers peuvent maintenant devenir acteurs de leur propre transition énergétique, tout en réalisant des économies concrètes.

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