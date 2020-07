Ghost of Tsushima : Découvrez le jeu qui bat tous les records !

Ghost of Tsushima est sortie depuis quelques jours. Le jeu est bien parti pour être dans le top des meilleurs lancements de la PS4. Un succès indéniable puisqu’au Japon, le jeu est en rupture de stock. Les chiffres montrent également que le jeu passe devant Death Stranding. Le compte Twitter de PlayStation France donne quelques chiffres de vente assez exorbitants.

The Last of US Part 2, ou même Final Fantasy VII Remake peuvent trembler face à ce lancement. Ghost of Tsushima s’est écoulé à plus de 2,4 millions d’exemplaires à travers le monde en seulement trois jours. Un succès bien mérité pour Sucker Punch qui vise le haut du panier. Tout est possible dans le monde du jeu vidéo, pourra-t-il être la franchise de tous les records ? Nous verrons bien dans les jours, semaines mêmes les mois à venir. Pour donner une comparaison, The Last of US Part 2 s’est vendu à quatre millions d’exemplaires à travers le monde.

Récapitulatif des exemplaires vendus au lancement

The Last of Us Part 2 : 4 millions

Marvel’s Spider-Man : 3,3 millions

God of War : 3,1 millions

Ghost of Tsushima : 2,4 millions

Uncharted 4 : 2,7 millions

inFamous Second Son : un million

Bloodborne : un million

Horizon Zero Dawn : 2,6 millions

Detroit Become Human : un million

Ghost of Tsushima, une histoire de samouraï

Prenez place dans un Japon féodal pendant l’époque Kamakura au côté de Jin Sakai. Vous devrez affronter les Mongoles fraichement arrivés au Japon, plus précisément sur les îles de Tsushima dans les années 1270. Ghost of Tsushima est un open word dans lequel vous pourrez retrouver l’ambiance typique japonaise de l’époque. Que vous soyez agressif ou discret, vous pourrez avancer à votre rythme et surtout selon votre style. Avez-vous déjà fini le jeu ? Donnez-nous votre avis global du jeu. Attendons les nouvelles statistiques de la part de Sony pour le jeu. Vous ne possédez toujours pas le jeu ? Celui-ci est disponible sur Amazon au prix de 54,49 € au lieu de 69,99 € soit 22 % d’économie.

