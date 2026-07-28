God of War: Laufey officialise sa date de sortie au Comic-Con 2026 !

C’est désormais officiel. Après le drama sur la fin des jeux physiques chez PlayStation, Santa Monica Studio a profité du San Diego Comic-Con 2026 pour révéler la date de sortie officielle de God of War: Laufey, le nouvel opus de la célèbre franchise nordique. L’événement a également permis aux équipes de développement de confirmer que l’univers de God of War est loin d’avoir livré tous ses secrets. Spoiler : il sortira en version physique !

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La principale annonce du panel concerne la fenêtre de lancement du jeu. God of War: Laufey sera donc disponible le 16 février 2027, exclusivement sur PlayStation 5.

Cette officialisation met un terme aux nombreuses spéculations entourant le calendrier de sortie du titre. Avec cette date, Santa Monica confirme également que son blockbuster sera disponible en version physique, car il sort avant la date fatidique annoncée par Sony (2028).

Si aucun nouveau gameplay détaillé n’a été présenté durant la conférence, les développeurs ont profité de cette prise de parole pour réaffirmer leur volonté de proposer une aventure centrée sur Faye, alias Laufey. Pour rappel, le personnage est jusqu’ici resté relativement mystérieux, malgré son importance dans les événements de God of War (2018) et God of War Ragnarök.

Le Comic-Con a également été l’occasion de mettre en avant le casting du jeu, notamment Deborah Ann Woll, qui interprète Faye, ainsi que Chris Judge, toujours présent dans le rôle emblématique de Kratos.

Un futur God of War avec Kratos déjà confirmé

Autre information majeure dévoilée pendant le panel : Cory Barlog a confirmé qu’un nouveau jeu God of War mettant à nouveau Kratos en scène est déjà en développement.

Le créateur a précisé que ce futur épisode sera directement lié aux événements de God of War: Laufey. Ce nouvel opus ne constituera donc pas une simple parenthèse dans la franchise, mais une étape importante dans la construction de son avenir narratif.

En revanche, PlayStation n’a communiqué ni titre officiel, ni plateforme supplémentaire, ni fenêtre de sortie pour ce prochain projet.