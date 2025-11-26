Goeroptics impressionne avec des solutions 3D précises et performantes

Goeroptics a marqué les esprits au Formnext 2025 à Francfort. Lors de cet événement, la société a présenté des solutions innovantes dans l’impression 3D et l’inspection visuelle. Les visiteurs ont pu découvrir des modules qui promettent de transformer la fabrication industrielle grâce à leur précision et leur efficacité.

Présentation des nouveautés Goeroptics au Formnext 2025

Durant le salon, Goeroptics a dévoilé ses dernières avancées en matière de modules DLP à moteur lumineux et de technologies laser. Ces innovations offrent des performances élevées, répondant ainsi aux besoins des secteurs exigeants. Par ailleurs, les visiteurs ont pu voir des démonstrations en direct pour mesurer l’efficacité des nouvelles solutions proposées.



Avancées en impression 3D avec les modules DLP Goeroptics

Le nouveau module DLP 0,78″ UV DMD se démarque par sa résolution 4K et une puissance de sortie de 10 W. Cette technologie réduit le gaspillage de matériaux et accélère la production. D’autres caractéristiques importantes sont :

Un contraste supérieur à 1000:1 pour des impressions nettes

Une uniformité de 90 % pour des détails précis

Des lentilles entièrement en verre et une structure métallique

Un refroidissement actif pour une meilleure fiabilité

Ce module s’adapte à différents formats d’impression et propose un choix de sources lumineuses UV. Il couvre ainsi les besoins des produits volumineux comme les chaussures ou les objets ménagers.

Goeroptics optimise l’inspection visuelle et la numérisation 3D

Outre l’impression 3D, Goeroptics a mis en avant des solutions pour la numérisation 3D et le contrôle industriel. Le moteur lumineux à balayage 3D utilise la technologie DLP pour capturer les moindres détails avec rapidité. Les modules laser industriels intègrent une distribution gaussienne supérieure à 90 %, offrant une précision au micron. Ils conviennent parfaitement à l’inspection des composants électroniques et des batteries au lithium.

Grâce à ses innovations en impression 3D et vision industrielle, Goeroptics continue d’améliorer la fabrication intelligente. Leur savoir-faire confirme leur place de leader dans le secteur optique. Ces nouvelles solutions montrent comment l’entreprise connecte précision et fiabilité pour accompagner les industriels vers le futur.

