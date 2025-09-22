Google lance « Ask Gemini » : l’assistant IA intelligent pour Google Meet

Google déploie « Ask Gemini », une nouvelle fonction d’assistant IA intégrée à Google Meet. Elle vise à améliorer la productivité des réunions en ligne. Ce service est accessible pour l’instant à une sélection limitée de clients Google Workspace. Il utilise l’intelligence artificielle pour répondre aux questions, résumer les échanges et aider les participants à ne rien manquer.

Ask Gemini améliore l’expérience des réunions

Ask Gemini s’appuie sur les sous-titres générés en temps réel lors des réunions Google Meet. Mais aussi sur les contenus accessibles aux participants dans Google Docs, Sheets ou Slides, sans oublier des ressources du web. Cette intelligence artificielle peut répondre aux questions des participants sur le contenu discuté, résumer les interventions de chacun. Elle peut aussi identifier les décisions clés ou actions à suivre. Une fonction intelligente permet aussi de fournir un résumé complet des discussions manquées à ceux qui arrivent en retard, à condition que l’option « Prendre des notes pour moi » soit activée par l’organisateur.

La confidentialité des échanges est garantie. Les réponses de l’assistant restent privées et les données ne sont pas conservées une fois la réunion terminée. Tous les participants sont informés lorsque Ask Gemini est activé. Par défaut, cette fonction est active mais peut être désactivée par l’hôte à tout moment, avec la possibilité pour les administrateurs de la désactiver automatiquement au début des réunions.

Une disponibilité progressive et des limites actuelles

Pour l’instant, Ask Gemini est uniquement disponible sur desktop et en anglais, avec un déploiement prévu d’abord pour les utilisateurs des offres Workspace Enterprise, Enterprise Standard, Plus, et Business Standard. Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux abonnements Starter, Standard et Enterprise Plus dès le premier trimestre 2026. Ce déploiement progressif permettra de recueillir des retours utilisateurs pour améliorer les performances et la précision de l’assistant.

Google rappelle toutefois que cet assistant IA peut commettre des erreurs, notamment dans la reconnaissance des intervenants, et recommande donc de vérifier les informations importantes après la réunion. Malgré cela, Ask Gemini promet de révolutionner la manière dont les équipes collaborent en offrant un support intelligent qui facilite la gestion du temps et l’organisation des tâches post-réunion.