Google Meet : la vidéo en 1080p devient gratuite pour tous les utilisateurs

Les visioconférences pourraient bientôt gagner en netteté sans coûter un centime de plus. Google ouvre l’accès à la résolution Full HD sur Meet, une fonctionnalité jusque-là réservée à certains abonnements payants. Une bonne nouvelle pour les réunions à distance, même si quelques conditions restent nécessaires pour en profiter pleinement.

Google Meet propose désormais la vidéo en 1080p gratuitement

Google améliore la qualité de ses visioconférences. Dans une annonce publiée le 23 novembre 2026, l’entreprise confirme que Google Meet permet désormais à tous ses utilisateurs de transmettre leur image en résolution 1080p sur le Web.

Jusqu’à présent, cette qualité vidéo était réservée à certaines formules payantes. Désormais, il n’est plus nécessaire de souscrire un abonnement supplémentaire pour profiter du Full HD.

Cette évolution devrait rendre les échanges professionnels plus agréables. Les participants pourront bénéficier d’une image plus précise pendant leurs réunions en ligne. Un changement appréciable pour celles et ceux qui utilisent régulièrement la plateforme.

Quelles conditions pour profiter du Full HD sur Google Meet ?

Attention toutefois, cette nouveauté ne garantit pas automatiquement une diffusion en 1080p dans toutes les situations. Google impose quelques conditions techniques.

Tout d’abord, l’utilisateur doit disposer d’une webcam capable de filmer en Full HD. Ensuite, sa connexion Internet doit être suffisamment performante pour envoyer et recevoir des flux vidéo en haute définition.

Si le matériel ou le réseau ne suit pas, Google Meet réduira automatiquement la résolution. L’objectif reste de préserver la fluidité des conversations plutôt que de privilégier une image de meilleure qualité au détriment de la visioconférence.

Google active cette option par défaut dans le réglage automatique de la version Web. Cependant, les utilisateurs qui souhaitent limiter leur consommation de bande passante peuvent toujours la désactiver.

Pour cela, il suffit d’ouvrir les paramètres de Google Meet, puis de se rendre dans la rubrique « Vidéo ». Le réglage de résolution permet alors de gérer cette préférence.

Enfin, le déploiement de la nouveauté se fait progressivement. Certains utilisateurs devront donc patienter avant de voir apparaître cette possibilité sur leur compte.

Google continue ainsi d’améliorer son service de visioconférence sans réserver toutes les nouveautés aux abonnés payants. Pour découvrir d’autres améliorations de la plateforme, retrouvez également notre article sur les nouvelles fonctionnalités de Google Meet disponibles grâce à Gemini.