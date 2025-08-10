GPT-5 : OpenAI accélère le déploiement tout en maintenant GPT-4o

OpenAI vient de lancer GPT-5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle intégré à ChatGPT. Ce déploiement, amorcé le 7 août 2025, concerne à la fois les utilisateurs payants et gratuits. Contrairement aux versions précédentes, GPT-5 ne se limite pas aux abonnés Pro dès le départ. En effet, il s’étend progressivement à l’ensemble des utilisateurs, même si la transition prend plus de temps que prévu. Dans le même temps, OpenAI ajuste sa stratégie en maintenant temporairement GPT-4o pour les abonnés Plus, tout en doublant leur accès à GPT-5.

GPT-5 : un modèle unifié pour une expérience plus fluide

GPT-5 introduit une nouveauté majeure : il s’agit d’un modèle unifié capable de déterminer automatiquement la meilleure approche selon la requête. Jusqu’ici, les utilisateurs devaient choisir manuellement entre des modèles spécialisés en raisonnement, en rapidité ou en programmation. Désormais, GPT-5 gère cette sélection en interne, grâce à un composant appelé « autoswitcher ».

Ce système, bien qu’encore perfectible, promet une expérience plus fluide et intuitive. OpenAI prévoit également d’ajouter une fonction permettant aux utilisateurs de voir quel type de sous-modèle est utilisé, et même de le choisir.

Un déploiement progressif et des ajustements stratégiques

Malgré l’annonce d’un déploiement global, GPT-5 n’est pas encore disponible sur toutes les plateformes. En effet, certains utilisateurs n’y ont accès que via l’application iPhone. Tandis que les versions Mac et web restent encore sur GPT-4o. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a reconnu que la montée en charge est complexe, avec un trafic API doublé en 24 heures et des composants instables au lancement.

Par ailleurs, OpenAI a confirmé que GPT-4o sera progressivement retiré, mais sans date précise. En attendant, les abonnés Plus peuvent continuer à l’utiliser tout en bénéficiant d’un accès élargi à GPT-5. Enfin, Apple prévoit d’intégrer GPT-5 dans son système Apple Intelligence dès iOS 26, renforçant ainsi la présence de l’IA dans son écosystème.