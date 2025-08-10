Nubia Air : le smartphone ultra-fin qui s’inspire de l’iPhone 17 Air

Alors qu’Apple prépare une version « Air » de son iPhone 17, une marque Android pourrait bien lui voler la vedette. Nubia, connue pour ses appareils innovants à prix abordables, s’apprête à lancer le Nubia Air. Il s’agit d’un smartphone au design ultra-mince qui s’inspire directement des rumeurs autour du futur iPhone.

Le Nubia Air mise sur un design fin et une batterie généreuse

Le Nubia Air mise sur la finesse pour séduire. Avec seulement 6,7 mm d’épaisseur, il s’impose comme l’un des smartphones les plus fins du marché. En particulier, pour sa catégorie de prix. Bien qu’il ne rivalise pas avec les 5,5 mm annoncés pour l’iPhone 17 Air, il reste impressionnant pour un modèle de milieu de gamme.

Néanmoins, Nubia ne sacrifie pas l’autonomie pour autant. En effet, le smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh, un exploit pour un appareil aussi fin. Ce compromis entre design et endurance pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un téléphone élégant sans renoncer à la performance quotidienne.

Des caractéristiques équilibrées pour un prix accessible

Le Nubia Air ne cherche pas à rivaliser avec les modèles haut de gamme. Néanmoins, il propose une fiche technique solide. Il dispose d’un écran OLED de 6,78 pouces, d’un processeur Unisoc T8300, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Des spécifications qui pourraient suffire pour une utilisation fluide et confortable.

Côté photo, le smartphone offre un capteur principal de 50 MP, accompagné de deux capteurs secondaires plus modestes. La caméra frontale de 20 MP promet des selfies nets et lumineux. Pour le moment, aucun prix officiel n’a encore été annoncé. Toutefois, Nubia a l’habitude de proposer des appareils avec un bon rapport qualité-prix, ce qui laisse espérer un tarif compétitif.