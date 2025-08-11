Elegoo Nexprint Creator Fund : une chance unique pour créateurs 3D

Elegoo frappe fort dans le monde de la création numérique. L’entreprise lance le Elegoo Nexprint Creator Fund, une nouvelle opportunité pour les créateurs 3D. Avec ce fonds, Elegoo souhaite motiver et récompenser les auteurs de modèles 3D originaux sur sa plateforme Nexprint. Découvrons comment fonctionne cette initiative innovante et pourquoi elle attire déjà l’attention de nombreux créateurs.

Un fonds d’un million de dollars pour les créateurs 3D

Le Elegoo Nexprint Creator Fund offre un million de dollars aux créateurs de modèles 3D. C’est le premier fonds à sept chiffres dans ce secteur. Elegoo veut ainsi valoriser la créativité et encourager le partage de contenus inédits. Pendant un an, les créateurs sur Nexprint peuvent soumettre autant de modèles qu’ils le souhaitent. Un modèle approuvé rapporte cinq dollars, sans aucune exclusivité imposée. Des bonus sont prévus pour les œuvres les plus remarquées, permettant ainsi de gagner plus.

Les modalités de participation et de récompense sur Nexprint

Participer est simple. Pour chaque modèle original accepté, le créateur reçoit 5 $. Les modèles qui se distinguent obtiennent cinq dollars supplémentaires ainsi qu’une exposition prioritaire. Il n’y a pas de limite d’envois par mois. Les créateurs peuvent parrainer leurs pairs et cumuler jusqu’à 100 $ par mois grâce aux invitations. Les récompenses sont versées chaque mois selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Nexprint affiche en temps réel le montant restant disponible pour le mois. Ainsi, tout le monde a sa chance de profiter du fonds.

Nexprint : une plateforme mondiale pour modèles 3D originaux

Nexprint se présente comme une communauté open-source dédiée au partage de modèles 3D. Lancée le 4 août, la plateforme relie des créateurs du monde entier. Sur Nexprint, chacun peut partager ses créations et télécharger celles des autres, enrichissant ainsi le catalogue commun. Elegoo vise à créer un espace dynamique, où chaque idée trouve sa place et une audience. Cette initiative encourage à la fois l’originalité et la collaboration entre passionnés de 3D.

Le Elegoo Nexprint Creator Fund révolutionne la manière de valoriser les créateurs 3D. Avec un million de dollars en jeu, la plateforme Nexprint s’impose comme un centre d’innovation et de partage. Que vous soyez expert ou débutant, c’est le moment idéal pour présenter vos œuvres et encourager l’esprit créatif. Découvrez vite ce nouvel écosystème et tentez votre chance !

