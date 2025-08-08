iPhone 17 Air : l’extrême finesse de la batterie se confirme !

Apple prépare une nouvelle surprise avec l’iPhone 17 Air, un modèle qui pourrait bien redéfinir les standards du smartphone ultra-fin. Une photo récemment dévoilée montre une batterie de seulement 2,49 mm d’épaisseur, soit près de deux fois plus fine que celle de l’iPhone 17 Pro. Cette prouesse technique soulève autant d’enthousiasme que de questions, notamment sur l’autonomie et la durabilité.

iPhone 17 Air : sa finesse record interpelle

L’iPhone 17 Air s’annonce comme l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple, avec une épaisseur totale de 5,5 mm. Cette minceur est rendue possible grâce à une batterie extrêmement fine, révélée par le leaker coréen yeux1122. Comparée à celle de l’iPhone 17 Pro, la différence est frappante : la batterie Air semble presque miniature.

Cependant, cette finesse a un coût. Les premières estimations évoquent une capacité de 2 800 mAh, voire moins de 3 000 mAh selon certaines sources. En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max pourrait embarquer une batterie de 5 000 mAh. Apple aurait même mené des tests internes montrant que seuls 60 à 70 % des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sans recharge, contre 80 à 90 % pour les autres modèles.

Une coque-batterie en option pour compenser la réduction de l’autonomie

Pour compenser cette autonomie réduite, Apple envisagerait de proposer une coque-batterie en accessoire optionnel. Mais la vraie innovation pourrait venir de la technologie embarquée dans cette batterie. Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Air serait le premier à intégrer une batterie à anode en silicium, développée par le fournisseur japonais TDK.

Cette technologie promet de remplacer les anodes traditionnelles en graphite, permettant de stocker jusqu’à 15 % d’énergie supplémentaire dans un volume équivalent. TDK aurait même anticipé la livraison de ces batteries dès fin juin, en avance sur le calendrier initial prévu pour septembre. Ce changement pourrait marquer un tournant dans la conception des batteries mobiles, en conciliant finesse et performance.

L’iPhone 17 Air reste un pari audacieux pour Apple

Avec l’iPhone 17 Air, Apple semble vouloir séduire les amateurs de design minimaliste et de légèreté. Et ce, quitte à faire quelques concessions sur l’autonomie. L’intégration d’une batterie amovible par courant basse tension, comme sur l’iPhone 16, faciliterait son remplacement et renforcerait la durabilité du produit.

Ce modèle pourrait aussi servir de vitrine technologique pour les futures générations d’iPhone, en testant des innovations avant leur généralisation. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à troquer quelques heures d’autonomie contre un design affiné et une technologie de batterie de pointe.