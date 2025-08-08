Le robot humanoïde Fourier offre une avancée chaleureuse pour l’assistance

Le robot humanoïde Fourier GR-3 vient de faire son entrée sur le marché, apportant une révolution dans l’assistance et la convivialité. Conçu pour les interactions humaines, ce robot vise à créer des liens chaleureux et à faciliter le quotidien. Découvrons ensemble ce qui le rend unique.

Un design chaleureux pour rapprocher humains et robots

Le robot humanoïde Fourier GR-3 se démarque d’abord par son apparence rassurante. Fini le look industriel ! Ses tons doux et ses surfaces soyeuses invitent à l’interaction, rendant chaque contact agréable. Avec ses mouvements fluides, sa taille de 165 cm et un poids raisonnable, il s’intègre facilement dans différents environnements. Sa coque capitonnée de qualité automobile ajoute une touche chaleureuse, qui met en confiance et encourage la proximité. Le design, centré sur l’humain, est pensé pour réduire la barrière entre machine et utilisateur.

Des interactions émotionnelles grâce à l’IA multimodale

Ce qui distingue le robot humanoïde Fourier, c’est son intelligence émotionnelle. Son système de perception multimodale combine la vision, l’audio et le toucher. Grâce à quatre microphones, il comprend la voix et s’oriente vers la personne qui parle. Sa caméra reconnaît les visages et suit les mouvements, rendant les échanges plus naturels. De plus, le GR-3 réagit au toucher via 31 capteurs de pression. Sa face animée exprime diverses émotions, créant un véritable compagnon technologique. Cette technologie rapproche humains et robots, en donnant l’impression d’un échange sincère.

L’assistance et l’autonomie au cœur de l’innovation Fourier

Le GR-3 ne se limite pas à divertir ou à tenir compagnie. Il se veut aussi un assistant pour les tâches du quotidien ou en milieu médical. Grâce à ses mains habiles et à 55 degrés de liberté, il réalise de nombreux gestes : aide à la mobilité, surveillance de la santé ou encore rééducation physique. Sa batterie amovible lui permet de fonctionner 24h/24 sans interruption. Et pour les développeurs, Fourier propose une plateforme ouverte et évolutive, avec des API simples à utiliser pour personnaliser les applications. L’accent est mis sur la souplesse et l’adaptation, afin de répondre à des besoins variés, tout en restant simple à utiliser.

Le robot humanoïde Fourier GR-3 incarne une nouvelle génération de robots centrés sur la relation humaine. Il allie design accueillant, intelligence émotionnelle et capacités techniques avancées. Fourier signe ici une avancée majeure vers une cohabitation avec les robots, pensés pour accompagner et assister en douceur, au service de tous. Ce lancement pose de nouvelles bases pour l’intégration des robots dans notre vie quotidienne.

