Le prochain Virtua Fighter se précise avec une nouvelle vidéo de gameplay

SEGA et le studio Ryu Ga Gotoku (à l’origine de la saga Yakuza/Like a Dragon) dévoilent enfin le gameplay de New Virtua Fighter Project, considéré comme le prochain Virtua Fighter 6. La première séquence jouable présentée à l’EVO Vegas 2025 met en lumière une esthétique sobre mais ultra précise, renouant avec l’esprit martial emblématique de la licence. Décryptage.

Virtua Fighter 6 : un gameplay axé sur le réalisme

La vidéo diffusée lors de l’EVO révèle un combat en entraînement opposant Akira à Sarah Bryant, sans interface visible ni effet visuel excessif. Les animations apparaissent d’une fluidité impressionnante, avec en cadeau de gros plans dynamiques lors des attaques critiques. À cela s’ajoute une absence délibérée de musique ou de bruitages superflus pour distraire. Chaque personnage montre des signes de dommage visibles, comme des veines saillantes. Un coup porté sur la joue Akira lui arrache même une dent, illustrant un niveau de réalisme rare pour un jeu de combat 3D.

Nous vous laissons regarder le gameplay de ce nouveau Virtua Fighter dans la vidéo ci-dessous :

Le ton est déjà donné : avec Virtua Fighter “6”, SEGA et Ryu Ga Gotoku mise sur un gameplay réaliste, avec une précision martiale exigeante pour plus d’immersion. Les effets de slow‑motion et certains angles dramatiques donneront une touche dramatique au jeu, afin de renforcer l’impact visuel vis-à-vis des joueurs.

Grâce à cette nouvelle vidéo de gameplay, VF6 passe donc d’une bande-annonce où presque rien ne dépasse, à une vidéo où tout donne envie. Pour le moment, il n’y a pas encore de date de lancement confirmée ni de liste de plateformes pour le jeu. Cependant, Sega promet de dévoiler des informations supplémentaires pour le Tokyo Game Show du 25 au 28 septembre 2025.

Espérons alors une révélation du roster, et pourquoi pas des informations plus détaillées sur les mécanismes et les modes du jeu.