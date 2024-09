Gram 16 Pro : L’ordinateur portable LG qui booste votre productivité grâce à l’IA !

Le nouveau fleuron de la technologie LG Electronics, Gram 16 Pro est un ordinateur portable doté du dernier processeur Intel® Core™ Ultra (Série 2). En outre, lors de l’événement mondial d’Intel, qui se tient du 3 au 8 septembre, l’équipe présentera le produit. Ce PC se distingue par ses performances extraordinaires. De plus, des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) renforcent son design ultra-léger.

Le LG gram 16 Pro, une révolution boostée par l’IA

Le modèle LG gram 16 Pro est le premier de cette gamme à intégrer ce processeur Intel. C’est une véritable avancée dans le monde des ordinateurs portables. Équipé d’une unité de traitement neuronal (NPU), il effectue jusqu’à 48 téra-opérations par seconde (TOPS). Ainsi, il fixe une nouvelle référence pour les PC dotés d’IA.

Avec le processeur Intel® Core™ Ultra, le LG gram 16 Pro gagne en efficacité. Et cela, en s’appuyant sur des fonctionnalités IA avancées. Parmi elles, des assistants de productivité, des outils de génération de texte et d’image, et des outils de collaboration. Ainsi, les ingénieurs prolongent l’autonomie et optimisent la sécurité, garantissant ainsi une tranquillité d’utilisation.

Un processeur à la hauteur des ambitions de LG Electronics

Le processeur Intel® Core™ Ultra (Série 2) se démarque par des performances triplées par rapport à son prédécesseur. Son impact sur les capacités IA des ordinateurs est significatif : jusqu’à 48 TOPS pour le NPU et 67 TOPS pour le GPU, soit un total de 120 TOPS. Par conséquent, de quoi offrir une productivité sans précédent et optimiser l’expérience utilisateur.

Le LG gram 16 Pro, un excellent exemple d’ordinateur ultraléger équipé du processeur Intel® Core™ Ultra, garantit une expérience optimale pour les créateurs, les professionnels et les utilisateurs quotidiens. En effet, nous sommes ravis de permettre à nos clients de découvrir les nombreux avantages que ces PC IA peuvent leur apporter, a déclaré Michelle Johnston Holthaus, Vice-présidente exécutive d’Intel et Directrice générale du groupe Client Computing.

Une vision tournée vers l’avenir

LG prévoit d’élargir sa gamme LG gram à d’autres modèles équipés de processeurs IA, après le lancement du LG gram 16 Pro. Ainsi, c’est un pas de plus vers la réalisation de sa vision d’une « intelligence bienveillante », centrée sur l’anticipation des besoins des clients.

De nouveaux horizons s’ouvrent donc pour la technologie IA et le marché des ordinateurs portables. On est impatient de découvrir comment le LG gram 16 Pro va façonner notre expérience tech. Soyez prêt à être ébloui!