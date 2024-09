EZVIZ dévoile le RS20 Pro, l’aspirateur laveur ultime

EZVIZ révolutionne le nettoyage domestique avec le lancement de son robot aspirateur laveur RS20 Pro. Ce nouveau modèle promet une expérience de nettoyage entièrement automatisée, idéale pour les foyers modernes. Plongeons dans les caractéristiques et les avantages de ce produit innovant.

Fonctionnalités innovantes du RS20 Pro d’EZVIZ

Le RS20 Pro d’EZVIZ propose plusieurs fonctionnalités innovantes. Il offre l’installation et le détachement automatiques de la serpillière, simplifiant ainsi l’entretien. La brosse à rouleau autonettoyant 3 en 1 et les brosses latérales à levage automatique assurent un nettoyage efficace des sols durs et des tapis. La station de charge multifonctionnelle permet de vider automatiquement la poussière, laver la serpillière et la sécher à l’air chaud. Elle remplit aussi l’eau propre, offrant une solution complète pour le nettoyage.

Performances de nettoyage avancées et soins des tapis

Le robot RS20 Pro se distingue par ses performances de nettoyage avancées. Il détecte les tapis en temps réel et ajuste ses actions en conséquence. Par exemple, il soulève automatiquement les serpillières et les brosses latérales pour protéger les tapis. De plus, il augmente la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur. Ce robot est conçu pour gérer des maisons en désordre, avec des enfants et des animaux de compagnie, grâce à sa brosse roulante 3 en 1 et ses tampons tourbillonnants.

Technologie de navigation et sécurité intégrée

Le RS20 Pro utilise la technologie LDS LiDAR pour une navigation efficace et sécurisée. Cette technologie, combinée à un laser 3D structuré et à une caméra IA, permet au robot d’identifier plus de 65 types d’objets et de naviguer sans problème dans les maisons à plusieurs étages. De plus, le robot peut également servir de caméra intelligente mobile, intégrant la sécurité éprouvée d’EZVIZ.

Enfin, le RS20 Pro s’inscrit dans l’initiative EZVIZ Green en utilisant des matériaux recyclés. Chaque robot contient l’équivalent de 16 bouteilles en plastique, contribuant au Plan forestier mondial d’EZVIZ. Ce robot aspirateur tout-en-un offre une solution de nettoyage complète et écologique, libérant du temps pour les utilisateurs. Pour plus de détails, visitez le site officiel d’EZVIZ.

