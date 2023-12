GTA 6 : Une vidéo et des images fuitent juste avant son annonce 

Alors que la diffusion de la première bande-annonce de GTA se fera très prochainement, des images et extraits inédits ont fuité sur les réseaux sociaux. Le samedi 2 décembre, plusieurs vidéos et images supposées de Grand Theft Auto 6 ont été dévoilées. Beaucoup d’internautes ont pensé que c’était un mauvais canular à cause de la mauvaise qualité des visuels. Cependant, Rockstar a rapidement fait supprimer ces contenus.

Certains disent que les quelques extraits présumés de GTA 6 proviendraient d’un testeur QA. D’autres avancent quant à eux que l’origine du leak provient du compte TikTok de l’ami du fils du directeur artistique de Rockstar, Aaron Garbut.

Une vidéo révèle un panorama rapide du centre-ville de Vice City

Le compte TikTok en question a depuis été supprimé. Cependant, lors des fuites, il y avait une conversation dans laquelle figuraient plusieurs informations sur GTA 6. Par exemple, il semblerait que la map soit deux fois plus grande que celle de Los Santos dans GTA. Par ailleurs, il y aurait également 3 grandes villes et 4 sous-villes avec un grand lac au milieu de la carte.

En outre, une vidéo s’est également retrouvée sur X et TikTok. Elle montrait un rapide panorama du centre-ville de Vice City. Ce panorama permettait de voir ce sur quoi les développeurs du jeu ont travaillé depuis plus d’un an.

La première bande-annonce de GTA 6 s’apprête à sortir

Selon l’auteur du leak, 70% des bâtiments seraient accessibles. Il affirme également que s’il n’y a pas de retard, Grand Theft Auto 6 sera lancé à l’automne 2024 et il sera possible de précommander le jeu juste après la diffusion de la bande-annonce.

Le leaker ajoute qu’il a partagé sa vidéo car elle serait « inutile » après le trailer et qu’elle ne dévoile rien qui pourrait nuire au développeur.

En tout cas, Rockstar n’a pas confirmé ces informations. Néanmoins, si rien ne change, Rockstar devrait nous dévoiler officiellement la première bande-annonce de GTA 6 le mardi 5 décembre, à 15 heures, heure française.