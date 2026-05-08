Guidepoint dévoile une intégration innovante et fiable sur Claude

Guidepoint marque un tournant avec le lancement de son serveur Model Context Protocol (MCP) sur la plateforme Claude d’Anthropic. Cette nouveauté permet aux professionnels d’accéder à des avis d’experts fiables directement depuis leurs flux de travail alimentés par l’IA. Les équipes de recherche bénéficient ainsi d’informations précises, sourcées et parfaitement intégrées à leurs processus quotidiens.

Lancement du serveur MCP de Guidepoint sur Claude pour l’IA

Le serveur MCP de Guidepoint est désormais disponible sur Claude. Cela révolutionne la manière dont les entreprises et chercheurs accèdent à plus de 100 000 transcriptions d’entrevues d’experts. Ces données deviennent facilement exploitables grâce à l’intelligence artificielle. Avec plus de 5 000 nouvelles transcriptions ajoutées chaque mois, la base s’enrichit continuellement. Guidepoint fournit ainsi une ressource unique pour une recherche approfondie et rapide.

Accès instantané aux perspectives d’experts vérifiées

Grâce à cette innovation, les clients peuvent consulter en quelques secondes des avis spécialisés. L’intégration transparente du MCP dans Claude permet d’obtenir des données fiables, attribuées à leur source via Guidepoint360. Ainsi, un investisseur, un consultant ou un analyste bénéficie d’un accès rapide à des points de vue d’experts vérifiés. Cela permet de prendre des décisions éclairées dans tous les secteurs et toutes les régions du monde.

Sécurité, conformité et attribution des sources chez Guidepoint

Guidepoint met l’accent sur la sécurité et la conformité. Toutes les informations suivent un processus d’examen rigoureux. Les clients peuvent adapter le niveau de contrôle suivant leurs besoins et exigences de conformité. De plus, chaque information est sourcée, avec une attribution claire et traçable. Cette transparence renforce la confiance des utilisateurs dans leurs démarches de recherche.

Pour conclure, le lancement du MCP sur Claude place Guidepoint à la pointe des solutions de recherche fondées sur l’IA. Les professionnels gagnent du temps, sécurisent leurs analyses et peuvent compter sur des données fiables et sourcées. Cette évolution annonce aussi de prochaines intégrations pour élargir encore l’accès aux perspectives d’experts de confiance.

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