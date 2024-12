GW Instek : 50 ans d’innovation et de succès éclatant

En 2025, GW Instek marquera son jubilé tout en poursuivant son engagement envers l’innovation. Depuis un demi-siècle, l’entreprise offre des solutions de mesure et d’essai de haute qualité aux secteurs industriels. Explorons les étapes marquantes de ce parcours exceptionnel et les dernières avancées technologiques proposées par GW Instek.

Célébration des 50 ans de GW Instek

GW Instek, fondée en 1975, se consacre depuis à l’innovation et à la qualité dans le domaine des instruments de test. En 2024, l’entreprise célèbre son 50e anniversaire en introduisant de nouveaux produits. Ils continuent ainsi à soutenir les ingénieurs avec des solutions efficaces et fiables à travers le monde.

Nouvelles solutions innovantes en 2024

GW Instek a récemment lancé une gamme de nouvelles technologies. Ces avancées comprennent des alimentations haute puissance, le système DAQ-9600, et l’oscilloscope MPO-2000. L’ASR-6000 se révèle indispensable pour les applications de forte puissance. Le DAQ-9600 offre une flexibilité maximale avec son système d’acquisition de données modulaire. Et l’oscilloscope MPO-2000, intégrant la programmation Python, redéfinit les tests personnalisés.

Vers l’avenir avec la gamme PHU

En 2025, GW Instek prévoit de lancer le bloc d’alimentation PHU. Ce produit propose 3 niveaux de puissance, 6 gammes de tension et 18 modèles. Il permettra une grande flexibilité grâce à sa capacité d’ajustement entre tension et courant. Cette nouveauté est idéale pour les applications industrielles telles que les serveurs et les véhicules électriques.

GW Instek continue d’être un leader dans les solutions de test et de mesure à l’échelle mondiale. Grâce à ses innovations constantes et sa large gamme de produits, l’entreprise soutient les secteurs en expansion. Alors qu’elle célèbre ses 50 ans, GW Instek regarde vers l’avenir avec détermination, accompagné de ses précieux partenaires et clients. L’avenir promet d’être aussi brillant que son passé impressionnant, pavé d’innovations audacieuses.

Lisez notre dernier article tech : Emerveillez Noël avec EB Concept : Technologie et artisanat pour un bureau éco-responsable et original !