Hacking de l’Hôtel de Ville 2021 : rendez-vous le 28 octobre

Initié par La Ville de Paris et Paris&Co, le Hacking de l’Hôtel de Ville est de retour pour une septième édition. L’évènement dédié aux acteurs de l’innovation revient ainsi le 18 octobre 2021. Cela sera ainsi l’occasion de réunir start-ups, experts, grands groupes, investisseurs, institutions et organismes d’appui durant une journée où chacun pourra partager expériences et vision afin de favoriser leur créativité, développer leurs activités et tisser des relations durables.

Le programme du Hacking de l’Hôtel de Ville 2021

Le 18 octobre 2021, le Hacking de l’Hôtel de Ville proposera un programme complet pour l’ensemble des acteurs présents. Pour commencer, cette journée permettra à 1 000 startups innovantes de participer à près de 4 000 rendez-vous d’affaires préqualifiés et 50 startups y rencontreront des demandeurs(ses) d’emploi éloignés du milieu de l’innovation durant une session de recrutement sans CV.

Le Hacking de l’Hôtel de Ville 2021 sera aussi l’occasion de participer à des tables rondes permettant de découvrir les défis d’innovation des principaux secteurs d’activités, mais aussi à des sessions business pour comprendre les enjeux stratégiques de divers acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Pour finir, l’évènement sera aussi un moment de réflexion autour de l’innovation urbaine responsable et durable. Pour cela, une exposition photo du nom de « Visages de l’innovation urbaine » invitera les personnes présentes à découvrir des portraits d’hommes et de femmes dont les solutions permettent de faire rimer qualité de vie avec écologie, proximité et solidarité. Le Hacking de l’Hôtel de Ville propose aussi un espace de démonstration « mettant à l’honneur une dizaine de solutions qui dessinent un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale de nos villes« .

Pour découvrir les participants à l’évènement, mais aussi vous inscrire pour y participer, rendez-vous directement sur la page officielle du Hacking de l’Hôtel de Ville.