3 Jeux vidéo de la semaine, Tales of Arise, WRC 10, Lost in Random

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Laissez s’exprimer votre sentiment de supériorité avec Humankind en tant que grand lampadaire céleste de votre propre civilisation. Éliminez toute trace de stresse ou d’agressivité avec le défoulant Samourai Warriors 5. The Great Ace Attorney Chronicles est une délicieuse plongée dans l’ère Meiji dans le cadre de délirantes affaires judiciaires.

Tales of Arise

Un héros amnésique qui fait équipe avec une jeune femme aux pouvoirs mystérieux, une planète qui en esclavagise une autre et une résistance qui veut changer la donne. Nous avons tout pour avoir un scénario de jeu vidéo d’un rare classicisme. Si la base l’est bien, les scénaristes ont créé un univers complexe, où les choses ne sont pas si évidentes. Loin du manichéisme trop simpliste, plus nous plongeons dans cet univers, plus il dévoile son intelligente complexité. De plus, il y’a durant ce RPG, de nombreuses interactions entre les différents protagonistes, aussi bien pour l’immersion que la compréhension. Un très beau travail pour le retour qui se veut en fanfare de la série des Tales of.

La mécanique du jeu est assez classique aussi, beaucoup d’exploration, des interactions avec des PNJ, des quêtes. Les combats sont véritablement spectaculaires, visuellement et techniquement. Ainsi, frapper avec les multiples coups possibles est une chose, mais pour être vraiment destructeur, il faut enchaîner les combos. Ajoutez la possibilité de booster vos personnages, de les soigner et bien entendu les esquives ultrarapides. Le système de combat est à la fois très dynamique, tout en étant tout aussi stratégique.

Techniquement, c’est du grand art. La direction artistique est de toute beauté, la modélisation des décors, des personnages en cell-shading fait mouche. Les visages sont très bien rendus, avec de belles expressions faciales. Le titre tourne en 60 fps et nous avons noté quelques lags un brin désagréables quand nous sommes immergés dans l’action.

Tales of Arise , notre avis

Bandai-Namco signe ici un excellent RPG, un scénario dense, un système de combat de toute beauté et une réalisation graphique de haute volée. La série des Tales of revient avec le plus grand brio et nous ne pouvons que nous régaler.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Produit disponible sur Tales of Arise (PlayStation 5)

Voir l'offre 64,90 €

WRC 10

Voici que se fêtent les 50 ans de la compétition WRC et le 10e opus de la série. Une grande occasion qui se fête avec un nouveau jeu qui veut marquer le coup. Oubliez les jeux vidéo en mode arcade, ici nous avons une véritable simulation. Les commandes sont très réalistes, précises et vous noterez que la gestion des pneus est très exigeante. Bref, un jeu à ne lancer que si vous avez une véritable âme de pilote.

Le contenu est riche, avec un mode carrière extrêmement complet, rien n’est laissé au hasard. Une team WRC c’est une véritable équipe où chaque élément est essentiel. Ajoutez à cela tous ce que peut apporter une licence officielle en terme de voiture, de circuits et de pilote.

Visuellement, nous espérions encore plus, mais ne boudons pas notre plaisir. Les véhicules sont superbement modélisés, la météo dynamique fait son effet. La boue, la neige, la pluie, les éléments naturels jouent sur notre conduite et volent dans tous les sens. Les effets de lumières sont superbes, l’animation très belle.

WRC 10, notre avis

Un grand WRC, il lui manque peu pour passer à l’échelon supérieur. Ces 50 ans de la compétition se fêtent avec les honneurs grâce à cet excellent jeu vidéo.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One Series

Produit disponible sur Wrc 10

Voir l'offre 42,61 €

Lost in Random

Le géant du jeu vidéo EA nous renvoie parfois l’image d’une machine froide et de moins en moins audacieuse. Lost in Random semble avoir été crée pour nous dédire. Ainsi, nous sommes face à un titre d’une rare beauté et créativité. Basé sur l’œuvre de Shaun Tan, il nous compte l’histoire d’un monde étrange ou à 12 ans, les ados tirent leur avenir au sort. Un simple jet de dé unique qui fait que deux sœurs fusionnelles sont séparées. Une va aller contre cet état de fait et parcourir un monde étrange pour retrouver sa sœur.

La direction artistique est simplement sublime. Elle puise son inspiration dans les œuvres de Tim Burton, dans sa période animation. Chaque moment, chaque personnage, chaque détail des décors sont une véritable d’œuvre d’art. Il y’a une recherche esthétique rare, une beauté sans recherche d’épate, bref un des plus beaux titres de l’année. Ajoutez à cela un scénario dense, riche, des interactions innombrables avec des PNJ qui ont une véritable profondeur. Vous pourrez passer des heures justes à échanger avec eux, prenez garde.

Le système de jeu est intéressant, mixant jet de dès et surtout un deck de carte qui sert à affronter vos nombreux ennemis. Accompagné de votre allié, un dès sur patte, les combats seront nombreux. Stratégique, humain, drôle, touchant, difficile de trouver plus complet comme expérience vidéo ludique.

Lost in Random, notre avis

Un jeu vidéo qui ne laisse pas différent et aussi captivant, qu’il est séduisant. Une immersion artistique et rocambolesque qu’il faut absolument vivre.

Xbox One, PC sur Steam