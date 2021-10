MacBook Pro 2021 : les dernières informations avant la présentation Apple

Avant la nouvelle conférence de présentation Apple prévue pour 19 heures, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg est venu faire le point sur les nouveautés des futurs MacBook Pro. Pour les plus impatients, découvrez les dernières informations à propos des prochains ultraportables de la firme à la pomme.

Derniers détails avant l’annonce des MacBook Pro 2021

La nouvelle génération de MacBook Pro va enfin être présentée durant la conférence du 18 octobre 2021 à 19 heures. Même si nous vous avions déjà fait le point sur les probables nouveautés de ces ordinateurs portables, de derniers détails viennent d’être apportés par un informateur réputé : Mark Gurman de chez Bloomberg.

Encore une fois, c’est via sa newsletter Power On que nous découvrons de plus amples détails autour des futurs MacBook Pro. Le journaliste annonce tout d’abord que la dalle de ces appareils viendrait profiter de la technologie OLED et serait proposée en deux tailles : 14 et 16 pouces. En citant un développeur souhaitant rester anonyme, Mark Gurman affirme que les nouvelles résolutions seraient de 3024 par 1964 pixels et 3456 par 2234 pixels.

Comme prémédité, le port de charge MagSafe ferait son grand retour sur les MacBook Pro et proposerait des vitesses de charges plus rapides. Gurman souligne ensuite que la Touch Bar pourrait bel et bien disparaitre. Au niveau des connectiques, le journaliste explique qu’Apple a testé des modèles de MacBook Pro avec lecteur de carte SD et port HDMI. Il souligne même que la marque à la pomme aurait essayé de ramener un port USB-A sur ces ordinateurs, mais aurait finalement fait une croix dessus.

Deux nouvelles puces au programme

Au niveau des performances, Mark Gurman déclare que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de 2021 disposeraient de 10 cœurs processeurs ; 16 ou 32 cœurs graphiques ; et 32 ou 64 Go de RAM. Il souligne ensuite qu’Apple aurait créé finalement deux nouvelles puces : la M1X et la M1Z, »le Z signifiant l’option avec de meilleures performances graphiques, est une possibilité« .

Le développeur anonyme l’ayant déjà informé sur les résolutions d’écran lui aurait expliqué que les noms commerciaux des puces de ces nouveaux MacBook Pro seraient « M1 Pro » et « M1 Max« . Sur ce sujet, il explique tout de même : « Je ne dis pas qu’Apple va prendre cette direction avec ses noms commerciaux actuels, mais c’est une autre possibilité, bien que plus déroutante. Nous en aurons le cœur net dans environ 24 heures« .

Via 9to5Mac