Apple : MacBook Pro, AirPods 3 et Mac mini au programme pour la keynote du 18 octobre

Dès 19 heures, Apple tiendra sa deuxième keynote de la rentrée. La conférence d’Apple, nommé « Unleshed« , soit « Accrochez-vous » en français, promet bien évidemment de présenter plusieurs produits. Selon les dernières rumeurs, la firme à la pomme annoncerait lors de cet évènement les appareils suivants : les MacBook Pro 14 et 16 pouces, les AirPods 3 et un Mac mini.

Les produits présentés par Apple le 18 octobre

Les derniers pronostics sont désormais posés au sujet de la conférence Apple du 19 octobre 2021. Selon l’informateur Dylandkt, un leaker réputé de la communauté Apple, ayant plus souvent raison que tort, trois nouveaux produits seraient au programme. 9to5Mac vient d’ailleurs de compiler ses dernières prédictions.

Premièrement, de nouveaux MacBook Pro seraient (sans grande surprise) au programme de la keynote Unleashed d’Apple. Il annonce la présence d’un modèle 14 pouces et un 16 pouces ; un affichage mini-LED ; des bordures plus petites autour de la dalle avec la disparition du logo MacBook Pro ; un modèle de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne ; une configuration de base avec puce M1X pour les deux modèles ; des prix similaires entre les deux modèles ; et un nouveau bloc d’alimentation.

L’informateur aurait aussi fait mention d’un nouveau Mac mini annoncé aux côtés des MacBook Pro. Logiquement, ce dernier serait plus puissant grâce à la puce M1X. D’autres sources ont d’ailleurs déjà fait allusion à un nouveau modèle, profitant notamment de plus de puissance et d’un nouveau design.

Pour finir, Apple présenterait enfin les tant attendus AirPods 3 lors de sa keynote du 18 octobre. Dylandkt rappelle que cette nouvelle paire d’écouteurs se rapprochera du design des AirPods Pro avec des tiges plus petites, mais toujours les mêmes oreillettes que les AirPods classiques.

Pour finir, l’informateur a récemment expliqué qu’un iMac 27 pouces arriverait en début d’année 2022.