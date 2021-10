Test – Twelve South ParcSlope : un support discret pour surélever votre MacBook

Si vous avez pour habitude d’utiliser votre MacBook Pro ou Air avec un écran externe, vous aurez certainement remarqué que l’écran du MacBook est souvent moins haut que l’écran externe. À l’usage, le fait de devoir baisser les yeux pour voir le contenu affiché sur le MacBook n’est pas très confortable. Si vous utilisez uniquement votre MacBook, votre cou n’apprécie pas forcément lorsque vous baissez la tête pour travailler… Twelve South résout ce problème avec le ParcSlope que nous découvrons aujourd’hui à travers ce test.

Twelve South ParcSlope : un support minimaliste qui respire la qualité

À l’ouverture, le contenu est très simple : le support et une notice, le tout bien calé avec une mousse sur le couvercle supérieur.

Dès la première prise en main, on se rend compte de la qualité du support. Le ParcSlope se compose d’une seule pièce d’aluminium brossé et dispose de deux surfaces antidérapantes : une première partie au niveau du Trackpad et une seconde sur la partie supérieure. Son poids donne également un indice par rapport à la qualité de fabrication : avec ses 350 g, il ne bougera pas sur votre bureau.

Une ergonomie parfaite

Le ParcSlope incline votre MacBook ou iPad à un angle de 18 degrés et, bien que cela semble insignifiant, c’est une différence notable qui rend le travail beaucoup plus agréable.







Le support est conçu pour fonctionner parfaitement avec un MacBook Pro ou un MacBook Air de toutes les tailles. Le ParcSlope est également compatible avec les iPad. Les petites crêtes sur le dessus assurent suffisamment d’espace pour que l’écran s’ouvre en douceur. Enfin, le bas est entaillé de sorte à pouvoir toujours ouvrir votre MacBook à un doigt.

Le Twelve South ParcSlope apporte un réel confort au quotidien

A l’heure où le travail à domicile a pris davantage d’ampleur, s’assurer d’avoir une bonne position devant son écran s’avère primordial pour sa santé.

Cet angle de 18 degrés, judicieusement choisi, comme position privilégiée pour l’ergonomie. Cela se ressent rapidement. En effet, après une semaine d’utilisation, on ressent moins de fatigue dans ses poignets, ses coudes, mais aussi et surtout dans son cou et son dos.









Un autre problème auquel le ParcSlope répond se situe à l’arrière. Lorsque vous retirez votre câble de charge, il a tendance à glisser à tomber derrière votre bureau. Twelve South y a pensé et a ajouté un trou oblong à l’arrière du support pour acheminer vos câbles afin qu’ils restent sur votre bureau lorsque vous emportez votre MacBook ailleurs. Adeptes du câble management, nous ne pouvons que vous recommander ce support. Cela peut sembler anecdotique, mais c’est ce qui différencie un support bas de gamme du ParcSlope de TwelveSouth.

Il n’y a rien à redire sur les finitions du ParcSlope, le produit est parfaitement réussi. La couleur et les finitions s’adaptent parfaitement aux produits de la marque à la pomme.

Si vous recherchez un dock pour MacBook Pro ou MacBook Air, nous ne pouvons que vous le conseiller. Ce dock a tout de même un prix, comptez 60 € sur le site officiel de TwelveSouth.

Dans le cas où vous cherchez un support un peu plus haut pour votre MacBook, n’hésitez pas à lire notre test du Twelve South Curve : le support idéal pour votre MacBook !