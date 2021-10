Apple : comment regarder en direct la keynote du 18 octobre ?

Durant la journée du 18 octobre, plus précisément à 19 heures en France, Apple présentera de nouveaux produits lors d’une keynote. Nous devrions découvrir lors de cet évènement les nouveaux MacBook Pro, les AirPods 3, voir un Mac mini. Si vous souhaitez regarder cette conférence de la firme à la pomme en direct, n’hésitez pas à découvrir les différentes plateformes de diffusion de cette dernière dans notre article.

Où regarder la keynote Apple en direct le 18 octobre ?

Reposons les bases, la prochaine keynote Apple sera diffusée ce lundi 18 octobre 2021 à 19 heures. Pour visionner cette conférence en direct, plusieurs moyens sont à votre disposition :

La chaîne YouTube d’Apple (avec sous-titres en anglais) ;

La page web officielle d’Apple dédiée aux évènements en direct (avec sous-titres en français) ;

L’application Apple TV.

Les rumeurs annoncent l’arrivée de plusieurs nouveaux produits lors de cette keynote du 18 octobre 2021. En ligne de mire : les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec écran mini-LED, un nouveau design, une puce M1X, la fin de la Touch Bar, ou encore le retour du MagSafe, d’un lecteur de carte SD et d’un port HDMI. On retrouve ensuite les écouteurs sans fil AirPods 3 avec un design similaire aux AirPods Pro. Et pour finir, un Mac mini plus puissant grâce à la puce M1X et avec un design plus fin.