Animal Crossing New Horizons : les nouveautés de la grosse mise à jour du 5 novembre

En fin de semaine dernière, Nintendo a tenu un Animal Crossing Direct afin de présenter l’avenir du dernier jeu de la licence sorti sur Switch en 2019 : New Horizons. La firme nippone a ainsi annoncé une grosse mise à jour gratuite (2.0) arrivant le 5 novembre 2021, mais aussi un DLC payant du nom de Happy Home Paradise qui paraitra à la même date. Découvrez dans notre article l’ensemble des nouveautés.

La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing New Horizons

Commençons avec la mise à jour gratuite 2.0 d’Animal Crossing New Horizons. Nintendo a tout d’abord annoncé l’arrivée de Robusto et son café « Le Perchoir ». Directement situé dans le musée, le lieu permettra de boire un coup avec les habitants de la ville, mais aussi vos amis.





Le deuxième ajout se trouve directement sur le ponton de votre île : Amiral et son petit bateau. Grâce à ce dernier, vous pourrez partir visiter différentes îles pour 1 000 Miles Nook. À titre d’information, les îles visitées varieront de saisons et d’heures. De ce fait, même si c’est l’automne et qu’il fait jour sur votre propre île, celle que vous visiterez grâce à l’Amiral pourra par exemple être en hiver et la nuit. On retrouve aussi l’île de Joe, accompagné de son amie Ginette. Sur cette dernière, vous pourrez créer de nouvelles boutiques contre des clochettes. Astrid la voyante sera aussi de la partie et Ginette vous refera une beauté grâce à une grande variété de coupes de cheveux.





Petit ajout sympathique pour vous faire faire des activités avec les villageois de votre ville : des séances d’exercices devant la mairie. Vous pourrez d’ailleurs effectuer les gestes affichés à l’écran grâce aux Joy-Con afin de faire quelques étirements.





Animal Crossing New Horizons vient ensuite profiter de moult ajouts : l’espace de rangement passe de 2400 à 5000 objets ; cultiver des légumes afin de cuisiner et faire de bons petits plats ; des éclairages pouvant être accrochés au plafond ; mettre un papier peint sur un seul mur et non toute une pièce ; de nouvelles clôtures ; un appareil photo Pro ; des nouvelles coupes de cheveux et mimiques ; 12 nouvelles musiques de Kéké ; les gyroïdes ; des échelles permanentes ; de nouveaux articles dans la boutique Nook ; de nouvelles formes de maison ; le déplacement de votre personnage dans des zones étroites de votre maison ; ou encore l’ajout de cloisons dans les pièces de votre maison.

