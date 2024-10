Hades II : Nouveaux animaux et nouvelle région dévoilés dans la mise à jour « olympique » !

La première mise à jour de Hades II, encore en accès anticipé, apporte des nouveautés attendues. Parmi elles, une nouvelle région, la sixième et dernière arme du jeu, ainsi que des animaux de compagnie. Les joueurs sur Mac peuvent aussi profiter du support natif pour les puces M1. Le développeur, Supergiant Games, a pensé à tout pour enrichir l’expérience des fans du premier opus.

Une nouvelle région intrigante et un boss à vaincre

La mise à jour nommée « La mise à jour olympique » propose une nouvelle région à explorer. Bien que son nom reste mystérieux, les joueurs expérimentés pourront deviner de quoi il s’agit. Un boss redoutable semble attendre les aventuriers dans cette zone inédite. Si vous êtes impatients de tester cette nouvelle région, préparez-vous à des combats épiques. Le trailer officiel montre un aperçu de ce défi de taille.

Une nouvelle arme puissante à découvrir : Xinth, the Black Coat

Supergiant Games ne se contente pas d’ajouter une région. Une nouvelle arme, « Xinth, the Black Coat », fait son apparition dans Hades II. Cette arme semble prometteuse et offre de nouvelles stratégies de jeu. Si vous aimez tester de nouvelles mécaniques et repousser vos limites, cette arme pourrait bien devenir votre préférée. Elle sera idéale pour affronter le boss final et les ennemis de la nouvelle région.

Des animaux de compagnie adorables à caresser

Parmi les ajouts, on retrouve aussi deux animaux familiers : un oiseau et un chien. Ces compagnons fidèles peuvent être caressés, ce qui ravira les amateurs d’interactions mignonnes. Ce détail peut sembler simple, mais il renforce l’aspect immersif et chaleureux du jeu, tout en apportant une touche de douceur dans cet univers parfois impitoyable.

Des bénédictions divines et de la musique épique pour plus d’immersion

Les dieux de l’Olympe sont de retour avec de nouvelles bénédictions, cette fois offertes par Athéna et Dionysos. Ces pouvoirs divins apportent un avantage non négligeable pour progresser dans les différentes régions du jeu. Athéna et Dionysos étaient déjà présents dans le premier Hades, mais leur retour apporte de nouvelles synergies à exploiter.

De plus, Supergiant Games a intégré de nouvelles compositions musicales. La bande-son d’Hades II est un élément incontournable qui contribue à l’ambiance immersive du jeu. Si vous avez aimé la musique du premier opus, cette mise à jour ne vous décevra pas.

Hades II : la suite du programme pour 2025

Supergiant Games ne compte pas s’arrêter là. Après cette mise à jour olympique, d’autres nouveautés sont prévues. Une confrontation décisive devrait arriver après la nouvelle région, accompagnée d’avantages supplémentaires pour les joueurs et plus d’ennemis. La prochaine mise à jour majeure est déjà annoncée pour début 2025. Les fans d’Hades II peuvent donc s’attendre à encore plus de contenu pour enrichir leur expérience de jeu.