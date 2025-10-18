Hollyland Vcore : transformez facilement votre smartphone en atout créatif

Envie de tirer le maximum de votre smartphone lors de vos créations vidéo ? Découvrez Hollyland Vcore ! Ce système transforme votre téléphone en un moniteur de caméra professionnel, rendant la prise de vue plus simple et efficace. Ainsi, travailler léger et garder un contrôle professionnel n’a jamais été aussi simple.

Transformer son smartphone en moniteur professionnel avec Vcore

Le Vcore permet de connecter simplement votre caméra via HDMI et votre smartphone via USB-C. Grâce à l’application HollyView, votre téléphone affiche votre vidéo en 4K en temps réel. Vous pouvez alors surveiller précisément chaque prise, que vous soyez sur Android ou iOS. Adapté aux utilisateurs débutants ou semi-pros, ce système réduit le poids de votre équipement tout en gardant une qualité professionnelle.

Une transmission vidéo sans fil fiable et performante

Le Vcore s’appuie sur une transmission vidéo sans fil solide : la connexion en 5 GHz offre une portée de 100 mètres avec une latence très faible de seulement 65 ms. L’écosystème permet de relier un émetteur à quatre récepteurs. Vous obtenez ainsi une surveillance sur plusieurs appareils, idéale pour les tournages d’équipe.

Des outils avancés pour un flux de travail optimisé

Hollyland a pensé à chaque étape de la création. Vous pouvez enregistrer chaque session en 1080p à 60 images par seconde, soit directement sur votre carte SD ou par l’app HollyView. Le système détecte automatiquement la fréquence d’image de la caméra, facilitant le montage et la synchronisation. Des fonctions pratiques comme le nommage et le tri des séquences accélèrent le traitement. Les séquences se classent automatiquement, vous gagnez du temps.

Hollyland Vcore révolutionne la création de contenu mobile en alliant simplicité et performance. Il ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités créatives, telles que le contrôle à distance ou les effets d’écran vert en temps réel. Pour tous ceux qui cherchent à produire du contenu de qualité avec un équipement léger, le Vcore s’impose comme un allié incontournable. Passez moins de temps à gérer la technique, et concentrez-vous sur votre créativité !

