HONOR 400 : Une expérience immersive et innovante au We Love Green

HONOR, marque bien connue pour ses innovations technologiques, a marqué un grand coup lors du festival We Love Green 2025. À travers un déploiement événementiel inédit, la société a choisi ce rendez-vous incontournable pour présenter son nouveau modèle phare, le HONOR 400, dans une ambiance aussi créative qu’engagée. Retour sur une campagne 360° d’envergure qui ne laisse personne indifférent.

Une présence gigantesque et immersive au cœur du festival

Impossible de passer à côté du HONOR 400 XXL ! Cette réplique géante du dernier smartphone, dressée face à la scène principale, a dominé le festival. Avec son écran LED de 3×6 mètres et ses bannières monumentales, le dispositif a attiré tous les regards. Il a servi de point central pour transmettre infos, line-up, concerts en live et messages de prévention. Pendant tout le week-end, plus de 100 000 festivaliers ont profité d’une expérience augmentée. Ils ont aussi massivement partagé leur passage sur les réseaux sociaux grâce à ce décor immanquable.

Non loin de là, le stand HONOR de 36 m² a cristallisé l’attention. Les visiteurs pouvaient découvrir en exclusivité le nouvel appareil, participer à un photocall créatif, ou s’essayer à des démonstrations photo/vidéo orchestrées par de véritables pros. Détail ultra-pratique : HONOR proposait le prêt de batteries externes à volonté, avec plus de 1 400 locations, histoire de rester connecté toute la soirée !

Contenus exclusifs et stratégie média tout-terrain

HONOR n’a pas fait les choses à moitié sur la production de contenus. Reportages immersifs, interviews, vidéos pédagogiques sur la durabilité, tout a été diffusé en temps réel sur l’écran géant, les réseaux sociaux de la marque et ceux du festival. La campagne s’est aussi prolongée grâce à des newsletters et des relais tactiques sur le site We Love Green, générant au passage des millions de vues.

La marque a également misé sur un plan média multicanal remarquable : affichage massif dans le métro parisien, campagne presse et présence digitale partout où c’était possible. Résultat ? Une audience cumulée de plusieurs millions de personnes et une notoriété boostée auprès de sa cible jeune et branchée.

Une campagne engagée, responsable… et influente

Au-delà de la débauche technologique, HONOR a profité de l’occasion pour rappeler ses valeurs responsables. Indice de réparabilité, batterie longue durée et utilisation de matériaux éco-responsables figuraient parmi les messages clés, renforcés par des ateliers pédagogiques sur place. Côté influence, plus de 50 créateurs de contenus triés sur le volet ont relayé l’expérience, cumulant plus de 15,5 millions d’impressions et assoient la présence de HONOR auprès des jeunes urbains curieux et technophiles.

En résumé, HONOR prouve avec ce lancement grandeur nature qu’innovation, créativité et engagement peuvent aller de pair dans le high-tech. Et vous, qu’avez-vous pensé du HONOR 400 ou du dispositif au We Love Green ? Partagez-nous votre avis sur les campagnes événementielles autour des nouvelles technologies !