HONOR révolutionne la photographie avec un zoom magique!

HONOR s’impose sur le devant de la scène avec une nouvelle campagne d’affichage qui met en lumière l’AI Super Zoom 200MP. Cette technologie promet de capturer des détails autrefois invisibles et redéfinit les limites du zoom mobile. Elle accompagne le lancement en France du HONOR Magic7 Pro, un smartphone qui aspire à révolutionner la photographie mobile.

Honor : Une présence marquée dans les transports franciliens

Pendant deux semaines, HONOR a tapissé Paris et l’Île-de-France de publicités impressionnantes. Pas moins de 1000 faces publicitaires ont envahi métros, gares RER et arrêts de tramway, garantissant une visibilité maximale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 95 millions de contacts avec une fréquence moyenne de 16 impressions par personne. Une performance qui ne passe pas inaperçue.

Chaque affiche raconte une histoire. Grâce à un concept avant/après, le public découvre la précision du zoom du HONOR Magic7 Pro. Les bâtiments haussmanniens révèlent bien plus que ce que l’on voit à l’œil nu. De charmantes surprises comme un chien en toque, un chat en costume, et un perroquet branché sur sa musique se dévoilent.

Renforcement digital pour un impact maximal

HONOR ne s’arrête pas là et continue sur le terrain digital. Une campagne vidéo sur Meta reprend les visuels du DOOH, touchant ainsi une audience plus large. L’objectif : une couverture ciblée sur l’Île-de-France, où 2,8 millions de personnes ont été touchées, et 1 million ont regardé la vidéo en intégralité.

HONOR sait comment captiver. Avec cette stratégie synergique, la marque utilise le meilleur des deux mondes pour toucher ses utilisateurs partout : dans la rue et chez eux. Rendre la photographie mobile toujours plus performante et accessible reste au cœur de sa mission.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Cette campagne immersive et innovante vous a-t-elle convaincu ? Partagez vos impressions et engagez la conversation avec nous !