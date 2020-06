HP Reverb G2 : un sérieux concurrent pour HTC et Oculus ?

Le monde de la réalité virtuelle est contrôlé pour le moment par HTC avec le Vive et Oculus avec le Rift. Ces deux constructeurs vendent des casques haut de gamme, mais pourraient être taquinés par HP avec le HP Reverb G2. Ce casque de réalité virtuelle est né en quelque sorte en mars 2019 lors d’une annonce. Au niveau des caractéristiques, ce HP Reverb G2 proposera une résolution de 2160×2160 par lentille. Une résolution complétée par 114 degrés de champ de vision (FOV). À comparaison c’est supérieur que le HTC Vive Cosmos.

HP intègre de nouveaux haut-parleurs sur ce Reverb G2 de 10 mm pour améliorer le confort et l’écoute. De plus, le constructeur a également rajouté la technologie Spatial Audio qui permet une plus grande immersion pour l’utilisateur et ainsi voyagé en 3D de manière auditive.

Le HP Reverb G2 un bon concurrent sur papier

Le HP Reverb G2 permet également de le replier à l’avant à l’image du HTC Vive Cosmos pour plus de praticité. Des contrôleurs sont également fournis avec ce nouveau casque de réalité virtuelle. HP propose des manettes plus ergonomiques et préappariées. Ces contrôleurs sont nés d’une collaboration avec Valve pour rendre la compatibilité plus instinctive sur SteamVR. Nous apprenons également que les capteurs du casque servent également au suivi des contrôleurs sans besoin de traqueurs externes.

Le casque de réalité virtuelle de chez HP serait disponible prochainement au tarif de 599 dollars. Les précommandes aux États-Unis sont disponibles depuis le 28 mai 2020, elles ouvriront prochainement en France. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par le chemin de nos réseaux sociaux ou sur le site du prochain casque de chez HP, le HP Reverb G2. Qu’attendez-vous de ce nouveau casque ? Avez-vous déjà essayé la réalité virtuelle ?Nous vous préparons un petit test d’un casque de réalité virtuelle, devinez lequel ?