Huawei Digital Power franchit un cap majeur pour l’énergie durable

Huawei Digital Power frappe fort au Cambodge. En collaboration avec SchneiTec, l’entreprise met en service le premier projet mondial de stockage d’énergie formant réseau certifié par TÜV SÜD. Cette avancée marque un tournant pour l’énergie durable, tout en posant une nouvelle référence technologique mondiale. Découvrez pourquoi ce projet compte pour l’avenir du Cambodge et bien au-delà.

Huawei Digital Power révolutionne le stockage d’énergie au Cambodge

Ce nouveau projet apporte une solution innovante au stockage d’énergie. Avec une capacité de 12 MWh, le système intègre la technologie Smart String de Huawei. Ce dispositif permet une meilleure stabilité du réseau, même lors d’événements hors réseau ou de variations de fonctionnement. Le banc d’essai de 2 MWh valide la performance du système sur le terrain. C’est une première au Cambodge et un modèle pour la région.

Certification TÜV SÜD : un gage de qualité pour le projet

L’obtention de la certification TÜV SÜD n’est pas anodine. Cette reconnaissance internationale garantit le respect des normes mondiales les plus strictes. Les principaux points validés sont :

Inertie : la technologie affiche des temps de réponse très rapides, entre 3 et 20 secondes.

Résistance aux surtensions : le système protège contre les variations de tension, restant stable en toutes circonstances.

Surcharge et plage de fréquences : il supporte jusqu'à 300 % de charge temporaire et stabilise le réseau jusqu'à 5 Hz.

Démarrage autonome : un redémarrage du réseau est possible sans assistance extérieure.

Cette certification valide une technologie fiable pour la stabilité énergétique.

Les bénéfices pour la stabilité et l’avenir énergétique durable

Grâce à cette solution, le Cambodge franchit un pas décisif vers une infrastructure énergétique moderne et durable. Le système favorise l’intégration de sources renouvelables, telles que le solaire, et stabilise le réseau lors des pics de demande. Pour les clients locaux, cela se traduit par un accès à une électricité plus fiable. À terme, cela ouvre la voie à une croissance verte et à des investissements énergétiques majeurs dans la région.

En résumé, le projet de Huawei Digital Power et SchneiTec change la donne pour le secteur de l’énergie au Cambodge. Cette innovation, certifiée par TÜV SÜD, montre que des solutions fiables, évolutives et respectueuses de l’environnement sont aujourd’hui possibles. Il s’agit d’un signal fort pour tous les pays souhaitant réussir leur transition énergétique et garantir un avenir plus vert à leur population.

