Huawei et Vodacom transforment la Tanzanie avec DigiTruck

Huawei et Vodacom Tanzania ont lancé le programme DigiTruck pour une Tanzanie numérique inclusive et durable. Ce projet vise à former les Tanzaniens aux compétences numériques.

lancement de l’initiative DigiTruck en Tanzanie

Le programme DigiTruck a été inauguré à Dar es Salaam. Plusieurs dirigeants étaient présents, dont l’honorable Doto Mashaka Biteko, vice-premier ministre de la Tanzanie, et l’honorable Jerry William Silaa, ministre des technologies de l’information.

Le lancement a réuni des représentants du secteur public et privé. Le gouvernement tanzanien soutient ce projet qui répond à son désir d’innovation et inclusion numérique.

objectifs et impacts du programme DigiTruck

Le programme vise à réduire le fossé numérique en Tanzanie. Il s’adresse en particulier aux jeunes et aux femmes dans les régions reculées. DigiTruck est une initiative de l’engagement TECH4ALL de Huawei.

À travers des solutions TIC innovantes, DigTruck veut offrir une éducation de qualité accessible. En une année, le projet couvrira dix régions de la Tanzanie. L’objectif est d’atteindre tout le pays d’ici deux ans, permettant ainsi à des milliers de Tanzaniens de bénéficier de cette éducation numérique.

soutien gouvernemental et partenariat stratégique

Le gouvernement tanzanien appuie fortement cette initiative. Le vice-premier ministre, Doto Mashaka Biteko, souligne l’importance de la coopération entre les secteurs public et privé. Jerry William Silaa a ajouté que la littératie numérique est cruciale pour la nation.

Le projet s’inscrit dans les programmes gouvernementaux de numérisation, comme la stratégie nationale quinquennale pour l’économie numérique 2024.

expansion et avenir du programme DigiTruck

Huawei et Vodacom prévoient d’étendre DigiTruck pour couvrir tout le pays. En plus de la Tanzanie, Huawei a déjà implémenté DigiTruck dans 18 autres pays, touchant plus de 93 000 personnes.

Les CEO de Vodacom et Huawei sont déterminés à faire de ce projet une réussite. Il y a aussi une volonté de lancer plus de projets similaires pour accélérer la révolution numérique en Tanzanie.

En conclusion, DigiTruck est une initiative prometteuse pour une Tanzanie connectée et inclusive. Le soutien gouvernemental et privé garantit un impact durable et une éducation numérique de qualité.

