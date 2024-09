Thinkcar Tech triomphe au Red Dot Design Award 2024

Le prestigieux Red Dot Design Award a récompensé THINKCAR Tech en 2024. Leur produit THINKDIAG a brillé dans la catégorie « Accessoires pour véhicules ». Ce prix confirme l’innovation et le talent de THINKCAR Tech en matière de design.

THINKCAR Tech remporte le Red Dot Design Award 2024

En 2024, THINKCAR Tech Co., Ltd. a gagné le Red Dot Design Award pour son produit de diagnostic intelligent, THINKDIAG. Ce prix est un symbole d’excellence en design depuis 1955. THINKDIAG a remporté cette récompense dans la catégorie « Accessoires pour véhicules », démontrant la puissance de THINKCAR Tech en design et R&D. Ce succès reflète aussi l’innovation de l’entreprise sur la scène mondiale.

THINKDIAG : un outil de diagnostic révolutionnaire

THINKDIAG change la donne dans le diagnostic automobile portable. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités à un rapport qualité/prix exceptionnel. Les utilisateurs peuvent lire les codes d’erreur, analyser les flux de données et récupérer les informations des unités de contrôle électronique. THINKDIAG supporte plus de 98% des véhicules du marché. Grâce à l’application THINKDIAG+, les utilisateurs bénéficient de mises à jour continues, de soutien communautaire et de conseils professionnels. En intégrant des modèles d’IA, il aide à diagnostiquer des codes d’erreur, la santé du véhicule, et propose des suggestions d’entretien.

stratégie de produits innovants de THINKCAR Tech

La stratégie « 1+8 » de THINKCAR Tech est à la pointe du diagnostic automobile intelligent. Elle repose sur une plateforme de télédiagnostic vidéo et une large gamme de produits. THINKCAR Tech propose du matériel de télédiagnostic, des outils pour véhicules électriques, des diagnostics pour techniciens et propriétaires, des outils d’étalonnage ADAS et des capteurs de pression des pneus. Au total, plus de 400 produits couvrant divers segments du marché.

Le Red Dot Design Award 2024 prouve l’engagement de THINKCAR Tech pour l’innovation. Leur leadership en design ne cesse de repousser les limites. THINKCAR Tech continue d’exceller dans ce domaine, honorant la tradition d’excellence du Red Dot Award.

