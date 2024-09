LT Networks transforme son identité pour un avenir connecté

LT Networks, anciennement connue sous le nom de Laczpol Telekommunikation Deutschland GmbH, a annoncé un changement majeur de nom. Cette transformation marque le début d’un nouveau chapitre pour l’entreprise de télécommunications basée à Düsseldorf.

LT Networks : un nouveau nom pour une nouvelle ère

La société s’appelle désormais LT Networks GmbH. Ce changement de nom est accompagné d’un repositionnement complet de la marque. Avec cette nouvelle identité, LT Networks se prépare à une expansion internationale. L’objectif est de devenir un fournisseur de premier plan de solutions complètes clés en main, même dans les régions isolées.

Une modernisation de l’identité visuelle et des services

Le changement de nom ne se limite pas à une simple refonte visuelle. LT Networks a également lancé un nouveau logo, une identité visuelle modernisée, et un site web amélioré. Ce site comporte un portail client offrant une expérience utilisateur améliorée. Les clients auront accès à des services simplifiés, ainsi qu’à un blog couvrant les projets en cours et les actualités de l’entreprise.

Expansion internationale et engagement durable

Le renforcement de la marque symbolise les efforts continus de LT Networks en matière de développement durable et de satisfaction client. LT Networks investit dans des technologies de nouvelle génération pour créer un avenir plus connecté. Les clients peuvent s’attendre à des solutions innovantes et personnalisées qui amélioreront l’efficacité et la durabilité des infrastructures de réseau.

Pour conclure, la transformation de LT Networks représente plus qu’un simple changement de nom. C’est un engagement renouvelé envers la valeur et le service. Avec une équipe de plus de 100 employés dévoués, LT Networks est prête à se lancer dans cette nouvelle aventure. Les clients peuvent s’attendre à des solutions avancées et à un service exceptionnel dans le domaine des télécommunications.

