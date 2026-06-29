Huawei LUTERRA : une avancée majeure pour l’énergie intelligente

Huawei innove encore dans l’énergie solaire. À l’occasion du salon Intersolar Europe 2026, le groupe dévoile LUTERRA, sa plateforme de stockage d’énergie intelligente. Ce lancement marque une étape décisive vers la transition énergétique, avec des solutions efficaces et fiables pour soutenir le réseau électrique de demain.

luterra : une plateforme ESS innovante pour un avenir durable

La nouvelle plateforme LUTERRA change la donne dans le secteur de l’énergie. Issue de l’expérience de Huawei Digital Power, elle succède à la gamme LUNA et apporte de réelles avancées. Conçue pour former réseau, elle facilite l’intégration des énergies renouvelables. Elle supporte une tension de 1 000 V CA et affiche une capacité de 12,5 MW/50 MWh, idéale pour de grands projets solaires.

cinq avancées majeures pour le stockage d’énergie intelligent

Huawei LUTERRA fixe de nouveaux standards grâce à cinq innovations fortes :

Une architecture « Smart String » qui améliore la performance des batteries.

qui améliore la performance des batteries. Des modules en carbure de silicium 1 000 V CA pour un meilleur rendement.

pour un meilleur rendement. Un système de refroidissement distribué qui réduit le bruit de 40 %.

Des fonctionnalités avancées pour la formation de réseau synchrone à grande échelle.

à grande échelle. Une gestion digitale et prédictive de l’énergie et de la puissance pour un suivi optimal.

Ces avancées offrent un investissement optimal, des rendements élevés, plus de sécurité et une compatibilité réseau inégalée.

la nouvelle solution résidentielle LUTERRA S2 de Huawei

Huawei pense aussi aux particuliers avec LUTERRA S2. Cette nouvelle solution photovoltaïque pour les maisons optimise la gestion de l’énergie domestique. Plus de 4,3 millions de foyers utilisent déjà les solutions résidentielles de la marque dans le monde. Avec LUTERRA S2, les utilisateurs bénéficient d’une expérience intuitive, de technologies intelligentes et d’une sécurité renforcée pour leur logement.

Avec LUTERRA, Huawei confirme son leadership sur le marché du stockage d’énergie. Grâce à l’innovation, la marque propose des solutions pour tous, entreprises comme particuliers. Ces nouvelles technologies accélèrent la transition vers des réseaux énergétiques plus propres, fiables et efficaces. L’avenir de l’énergie intelligente est en marche, et Huawei LUTERRA en est un acteur central.

Lisez notre dernier article tech : Test – Overade Life : le casque vélo qui mise sur la sécurité.