HYXI impressionne avec sa percée énergétique intelligente et positive

HYXI, leader mondial de l’énergie intelligente, attire l’attention au salon SNEC 2026. L’entreprise présente de nouvelles solutions d’autonomie énergétique fondée sur l’IA. Grâce à ses innovations, elle vise à rendre l’énergie intelligente accessible à tous, du domicile aux grandes infrastructures.

HYXI révolutionne l’autonomie énergétique avec l’IA intégrée

Lors du SNEC 2026, HYXI dévoile un écosystème énergétique reposant sur l’intelligence artificielle. Son but : offrir une autonomie énergétique complète pour les foyers, les entreprises et les industries. HYXI s’appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux majeurs. Cela renforce la présence de la marque à l’international et accélère son développement.

Nouveaux produits résidentiels : HYXI Aura et HYXI Halo

Parmi les nouveautés, on distingue HYXI Aura, une solution de stockage d’énergie pour la maison. Elle centralise la gestion de l’alimentation de secours et la coordination énergétique quotidienne. Ce système, tout-en-un, facilite le passage entre réseau et énergie autonome.

HYXI Halo complète l’offre résidentielle avec un dispositif léger et modulaire. Idéal pour les petits espaces ou les balcons, il s’installe facilement et s’adapte aux usages portables et extérieurs. Sa capacité s’étend de 3 à 18 kWh avec une puissance bidirectionnelle. Ainsi, chaque utilisateur gagne en souplesse et en sécurité.

Solutions de stockage et onduleurs intelligents pour le C&I

HYXI pense aussi aux entreprises et aux industriels. Le système HYXI Atlas propose un stockage d’énergie tout-en-un, compact et efficace. Il intègre un refroidissement liquide et une gestion thermique assistée par l’IA pour une performance optimale. La sécurité de niveau automobile garantit une grande fiabilité.

HYXI lance également de nouveaux onduleurs résidentiels EcoSavvy et des micro-onduleurs 2500 W. Leur technologie avancée offre un rendement de conversion jusqu’à 98,3 %. L’installation est simple et la coordination avec l’énergie solaire se fait naturellement.

HYXI Muse OS : l’IA au cœur de la gestion énergétique

Le point central de l’écosystème HYXI est le système Muse AI Native Energy OS. Il intègre l’intelligence artificielle du stockage à la consommation d’énergie, en passant par la gestion du cloud. Les utilisateurs bénéficient d’une gestion intelligente, prédictive et assistée par IA. HYXI prépare aussi une intégration aux centrales virtuelles du futur.

En résumé, HYXI avance vers une gestion de l’énergie plus intelligente et autonome. Grâce à l’intelligence artificielle et à des produits innovants, la marque promet sécurité, flexibilité et efficacité pour tous les usages. L’énergie n’a jamais été aussi simple à gérer et à optimiser, que l’on soit particulier ou professionnel.

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