Actualités

IA et innovation : la vague coréenne qui séduit VivaTech 2026

il y a 1 jourDernière mise à jour: 9 juin 2026
2 minutes de lecture
[VIVATECH 2026] Five South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Digital Healthcare & Lifestyle Automation’… From Smart Home Medical Devices to AI Clinical Intelligence and Robotic Skincare

Cinq jeunes pousses sud-coréennes débarquent à VivaTech 2026 avec une ambition claire : révolutionner le marché européen grâce à l’automatisation lifestyle et à la e-santé intelligente. De la santé à domicile à la robotique cosmétique, leur arsenal technologique promet d’attirer l’attention de l’industrie et du grand public.

La vague coréenne de la HealthTech et du Lifestyle arrive en Europe

Cette année, OTITON MEDICAL, MEDIAIPLUS, LILLYCOVER, Beyond Medicine et Cutshion comptent bousculer les habitudes à Viva Technology. Leurs solutions s’attaquent aux défis majeurs de notre époque : diagnostics médicaux maison, optimisation des essais cliniques, fabrication de cosmétiques sur mesure, gestion innovante des douleurs chroniques et automatisation des espaces de travail.

Pour répondre aux attentes européennes strictes — RGPD, durabilité et évolution démographique — ces startups proposent des plateformes de diagnostic piloté par l’ IA, de robotique micro-usine et de thérapeutique numérique.

Zoom sur les innovations présentées

[VIVATECH 2026] Five South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Digital Healthcare & Lifestyle Automation’… From Smart Home Medical Devices to AI Clinical Intelligence and Robotic Skincare
[VIVATECH 2026] Five South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Digital Healthcare & Lifestyle Automation’… From Smart Home Medical Devices to AI Clinical Intelligence and Robotic Skincare

OTITON MEDICAL lance « Dr.in Home », un thermomètre intelligent greffé à une caméra endoscopique miniature. Parents et enfants bénéficient ainsi d’un suivi ultra-précis de la température et de la santé ORL à domicile via une base de plus de 55 000 images d’oreilles. Objectif ? Prendre des décisions médicales rapides sans passer obligatoirement par les urgences.

MEDIAIPLUS démocratise les essais cliniques avec ses plateformes MediC et FiCRO. Concrètement, l’IA structure des données complexes sur des centaines de milliers de profils et recommande les meilleurs partenaires pour des essais cliniques internationaux. De plus, son nouveau service génère automatiquement des protocoles sur mesure, réduisant ainsi les délais et les risques d’erreurs humaines. Grâce à cette automatisation, les acteurs du secteur peuvent accélérer le lancement de leurs projets de recherche à l’échelle internationale.

Automatisation et e-santé : la vision coréenne du futur

[VIVATECH 2026] Five South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Digital Healthcare & Lifestyle Automation’… From Smart Home Medical Devices to AI Clinical Intelligence and Robotic Skincare
[VIVATECH 2026] Five South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Digital Healthcare & Lifestyle Automation’… From Smart Home Medical Devices to AI Clinical Intelligence and Robotic Skincare

LILLYCOVER réinvente la beauté avec sa micro-usine robotisée Enima. En effet, ce dispositif prépare des cosmétiques frais et personnalisés sur place, limitant ainsi les stocks perdus et le gaspillage. De plus, relié à l’application Skindia, il prend en compte des diagnostics de peau détaillés pour composer la formule idéale en moins de deux minutes. Grâce à cette approche innovante, sa solution séduit déjà les spas de luxe américains ainsi que les enseignes écoresponsables.

Beyond Medicine attaque la douleur chronique de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) avec Clickless, un logiciel médical innovant. Plutôt que de multiplier les médicaments et les gouttières, la solution agit sur les habitudes et le comportement des patients. Grâce à cette approche et à une application validée en clinique, 96 % des patients constatent une diminution de leurs symptômes, un record dans ce domaine.

Dernière pièce du puzzle, Cutshion. Sa plateforme PIONOID orchestre des robots capables d’automatiser la production, notamment dans la restauration ou la logistique. Son module barista reproduit à la perfection le geste humain, tout en remontant des data précises au management.

À travers ces démonstrations éclatantes, la Corée du Sud prouve que le futur de l’automatisation et de la e-santé se construit au croisement du numérique, du physique et de l’intelligence artificielle (IA). Ainsi, ces innovations dessinent dès aujourd’hui les contours du monde de demain. Dès lors, à vous de réagir : sommes-nous prêts à faire entrer ces technologies de rupture dans notre quotidien ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à diffuser l’article autour de vous !

il y a 1 jourDernière mise à jour: 9 juin 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

Articles similaires

Découvrez comment le capteur CMOS rayons X Sony améliore rapidité et précision.
Le capteur CMOS rayons X Sony promet une avancée spectaculaire
il y a 4 heures
Lab of Apparel Inc. Targets European and North American Fashion-Tech Markets with Hybrid AI Platform ‘The Fashion OS’… "Breaking the Apparel Manufacturing Black Box"
Révolution positive à VIVATECH 2026 : L’IA qui simplifie et éclaire la production textile
il y a 6 heures
Découvrez le UGREEN NASync DXP GT, un NAS rapide, fiable et flexible pour la maison.
UGREEN NASync DXP GT : la solution puissante pour un stockage fiable
il y a 8 heures
Le PETG impression 3D séduit par sa robustesse, sa polyvalence et ses promos eSUN.
Le succès du PETG impression 3D : polyvalence et offres à ne pas manquer
il y a 10 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page