IA et innovation : la vague coréenne qui séduit VivaTech 2026

Cinq jeunes pousses sud-coréennes débarquent à VivaTech 2026 avec une ambition claire : révolutionner le marché européen grâce à l’automatisation lifestyle et à la e-santé intelligente. De la santé à domicile à la robotique cosmétique, leur arsenal technologique promet d’attirer l’attention de l’industrie et du grand public.

La vague coréenne de la HealthTech et du Lifestyle arrive en Europe

Cette année, OTITON MEDICAL, MEDIAIPLUS, LILLYCOVER, Beyond Medicine et Cutshion comptent bousculer les habitudes à Viva Technology. Leurs solutions s’attaquent aux défis majeurs de notre époque : diagnostics médicaux maison, optimisation des essais cliniques, fabrication de cosmétiques sur mesure, gestion innovante des douleurs chroniques et automatisation des espaces de travail.

Pour répondre aux attentes européennes strictes — RGPD, durabilité et évolution démographique — ces startups proposent des plateformes de diagnostic piloté par l’ IA, de robotique micro-usine et de thérapeutique numérique.

Zoom sur les innovations présentées

OTITON MEDICAL lance « Dr.in Home », un thermomètre intelligent greffé à une caméra endoscopique miniature. Parents et enfants bénéficient ainsi d’un suivi ultra-précis de la température et de la santé ORL à domicile via une base de plus de 55 000 images d’oreilles. Objectif ? Prendre des décisions médicales rapides sans passer obligatoirement par les urgences.

MEDIAIPLUS démocratise les essais cliniques avec ses plateformes MediC et FiCRO. Concrètement, l’IA structure des données complexes sur des centaines de milliers de profils et recommande les meilleurs partenaires pour des essais cliniques internationaux. De plus, son nouveau service génère automatiquement des protocoles sur mesure, réduisant ainsi les délais et les risques d’erreurs humaines. Grâce à cette automatisation, les acteurs du secteur peuvent accélérer le lancement de leurs projets de recherche à l’échelle internationale.

Automatisation et e-santé : la vision coréenne du futur

LILLYCOVER réinvente la beauté avec sa micro-usine robotisée Enima. En effet, ce dispositif prépare des cosmétiques frais et personnalisés sur place, limitant ainsi les stocks perdus et le gaspillage. De plus, relié à l’application Skindia, il prend en compte des diagnostics de peau détaillés pour composer la formule idéale en moins de deux minutes. Grâce à cette approche innovante, sa solution séduit déjà les spas de luxe américains ainsi que les enseignes écoresponsables.

Beyond Medicine attaque la douleur chronique de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) avec Clickless, un logiciel médical innovant. Plutôt que de multiplier les médicaments et les gouttières, la solution agit sur les habitudes et le comportement des patients. Grâce à cette approche et à une application validée en clinique, 96 % des patients constatent une diminution de leurs symptômes, un record dans ce domaine.

Dernière pièce du puzzle, Cutshion. Sa plateforme PIONOID orchestre des robots capables d’automatiser la production, notamment dans la restauration ou la logistique. Son module barista reproduit à la perfection le geste humain, tout en remontant des data précises au management.

À travers ces démonstrations éclatantes, la Corée du Sud prouve que le futur de l’automatisation et de la e-santé se construit au croisement du numérique, du physique et de l’intelligence artificielle (IA). Ainsi, ces innovations dessinent dès aujourd’hui les contours du monde de demain. Dès lors, à vous de réagir : sommes-nous prêts à faire entrer ces technologies de rupture dans notre quotidien ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à diffuser l’article autour de vous !