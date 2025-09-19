IFA 2025 : Philips Hue redéfinit l’ambiance et la sécurité de la maison connectée

Le grand rafraîchissement de l’écosystème Philips Hue est là, réinventant la maison connectée bien au-delà de l’éclairage. La marque a profité de l’IFA 2025 de Berlin pour affirmer sa position : rendre la vie à la maison plus simple, plus intelligente et plus immersive.

Le cerveau derrière l’opération : le Philips Hue Bridge Pro

Pour piloter toutes ces nouveautés et les futures innovations, Philips Hue lance le Hue Bridge Pro. Ce nouveau cerveau est une bête de course, cinq fois plus puissant et avec une mémoire quinze fois plus grande que le modèle actuel. Il est capable de gérer jusqu’à 150 lumières et 50 accessoires, ce qui vous permet de créer les configurations les plus ambitieuses. Il sera en outre compatible avec la nouvelle technologie de détection de mouvement Hue MotionAware™. Le Hue Bridge Pro sera disponible en Europe dès septembre 2025 pour 89,99 euros.

Cette puissance décuplée s’accompagne d’une intelligence artificielle. L’assistant IA génératif est désormais capable de créer des scènes lumineuses sur mesure à partir d’une simple description. La nouvelle collaboration avec Sonos offre une intégration plus profonde entre le son et la lumière pour une expérience de divertissement encore plus riche. C’est la promesse d’une maison qui ne se contente plus de vous éclairer, mais qui vit et réagit avec vous.

Des ampoules pour tous, des novices aux experts

Au cœur de cette transformation, on trouve une gamme d’ampoules « Essential », conçue pour démocratiser la lumière connectée. En proposant des produits fiables avec une connectivité simplifiée (Matter over Thread en prime !), Philips Hue offre aux novices une porte d’entrée abordable. Fini les installations complexes : on visse, on allume, et l’ambiance se crée. La gamme Essential sera disponible à partir de septembre 2025, avec les ampoules A19 et GU10 dès 24,99 euros. Les kits de démarrage sont aussi de la partie avec des prix allant de 79,99 à 99,99 euros. Les nouvelles bandes lumineuses Essential, quant à elles, arriveront en décembre 2025 à partir de 59,99 euros.

Mais la marque n’oublie pas ses fans de la première heure. Elle propose des ampoules A19 plus intelligentes et plus efficaces que jamais, capables de reproduire toute la lumière du jour. Les nouvelles ampoules A19 White and Color Ambiance coûteront entre 59,99 et 79,99 euros.

Des bandes LED aux Festavia, l’éclairage prend de la hauteur

L’éclairage décoratif et fonctionnel n’a jamais été aussi poussé. La gamme de bandes LED de Philips Hue s’offre un lifting complet. On trouve pas moins de sept nouveaux modèles, dont certains sont deux fois plus lumineux que la génération précédente. On passe d’une simple touche d’ambiance à un éclairage capable de transformer une pièce entière. Le modèle phare, l’OmniGlow, utilise une technologie avancée pour diffuser une lumière parfaite et uniforme, sans aucun point chaud. C’est la solution ultime pour éclairer un plan de travail de cuisine ou un escalier de manière impeccable, avec des prix commençant à 139,99 euros dès novembre 2025.

Et pour que l’extérieur ne soit pas en reste, la gamme Festavia s’agrandit avec des guirlandes permanentes (dès 119,99 euros en décembre 2025) et des guirlandes à bulbes (dès 159,99 euros en septembre 2025), conçues pour sublimer les façades et les jardins toute l’année. Ces lumières, résistantes aux intempéries (IP65), peuvent transformer une simple terrasse en une scène de spectacle et se synchroniser avec Spotify pour des soirées endiablées.

Philips Hue Secure : la sécurité s’invite dans l’écosystème

L’une des grandes surprises de cette annonce est l’extension du portfolio Hue Secure. Plus qu’un simple ajout, c’est une véritable intégration qui permet à votre système d’éclairage de devenir un allié pour votre sécurité. La nouvelle sonnette vidéo filaire, la caméra 2K, et le carillon intelligent travaillent en synergie avec vos lumières Hue. Par exemple, lorsqu’un mouvement est détecté, vos lumières peuvent s’allumer automatiquement pour dissuader les visiteurs indésirables.

La fonctionnalité MotionAware™, disponible avec le nouveau Hue Bridge Pro, transforme vos ampoules en détecteurs de mouvement. C’est une couche de protection discrète et omniprésente. Avec la sonnette vidéo 2K, vous voyez et parlez à vos visiteurs, tandis que le carillon intelligent vous alerte avec un son et une lumière personnalisés. La nouvelle sonnette vidéo filaire sera disponible en octobre 2025 pour 169,99 euros, et le carillon intelligent pour 59,99 euros au même moment. La caméra filaire 2K coûtera 179,99 euros dès octobre 2025. Et cerise sur le gâteau, l’historique vidéo de 24 heures sera bientôt disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.