Incontournable : Le retour triomphal de R-Type pour ravir les fans

Les amateurs de shoot’em up ont de quoi se réjouir ! ININ Games, le spécialiste du rétro, vient tout juste d’annoncer la date de sortie numérique de R-Type Dimensions III, le nouvel épisode d’une série culte qui ne cesse de fasciner les joueurs depuis les années 80.

Un lancement numérique maintenu, une physique repoussée

Le suspense est terminé : R-Type Dimensions III arrive comme prévu en version digitale le 19 mai 2026. Les fans du monde entier pourront donc s’immerger sans attendre dans l’évolution d’un classique intemporel. Cependant, les amateurs de belles boîtes devront faire preuve d’un peu plus de patience. En effet, en raison de difficultés persistantes dans la production et la logistique mondiale, l’édition physique glisse au 11 août 2026.

ININ Games préfère prendre ce temps pour offrir une qualité irréprochable à tous les collectionneurs. En prime, ceux ayant précommandé la version physique pourront demander une clé d’accès digitale gratuite pour jouer jusqu’à cinq jours avant la sortie officielle, sous réserve de conditions selon la plateforme. Voilà de quoi récompenser la fidélité des fans !

Une édition collector qui fait saliver

Pour les collectionneurs, la vraie pépite sera peut-être l’édition collector. Son lancement, prévu cet hiver, se voit ainsi reporté. Mais l’attente aura du bon : la statuette qui accompagnera cette édition bénéficie désormais du savoir-faire mondialement reconnu du Wētā Workshop. Le résultat promet d’être tout simplement somptueux – une pièce de choix pour les vitrines des fans les plus passionnés.

Autre bonne nouvelle : la version boîte du jeu inclura la toute dernière build directement sur le disque ou la cartouche. Cela signifie qu’il n’y aura pas besoin de patch « Day One » pour commencer à jouer immédiatement. Une décision rare, saluée par les adeptes du format physique !

En dépit des obstacles actuels du secteur, ININ Games réaffirme son engagement : sortir un jeu à la hauteur de la légende R-Type, tout en répondant aux attentes modernes. Cette fidélité à l’esprit arcade et ce soin du détail font d’ININ une référence pour tous les nostalgiques… et les nouveaux venus.

L’équipe du Café du Geek souhaite connaître votre avis : allez-vous craquer pour la version digitale, patienter pour la boîte, ou snapper direct l’édition collector ? Partagez vos impressions en commentaire et échangeons sur votre rapport au physique et au rétro !