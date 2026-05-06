Reach véhicules intelligents : une avancée remarquable pour l’auto de demain

Lors du Salon Auto China 2026 à Pékin, Reach a dévoilé sa nouvelle gamme de produits dédiée à l’évolution des véhicules intelligents. Ce rendez-vous majeur du secteur automobile a rassemblé de nombreux experts venus explorer les nouveautés promises par l’intelligence artificielle embarquée. Avec cette annonce, Reach affirme sa place de leader au sein de la mobilité intelligente.

Les innovations de Reach pour l’évolution des véhicules intelligents

Reach impressionne avec un portefeuille complet de solutions pensées pour rendre les véhicules plus intelligents. La marque met en avant cinq domaines clés : de la fondation neuronale pour véhicules IA à la cognition émotionnelle, en passant par le cerveau informatique véhicule-cloud. L’objectif ? Permettre aux voitures de comprendre les intentions de l’utilisateur et d’adapter leur service de façon proactive.

NeuSAR OS et Cloud OS : des technologies clés pour l’IA embarquée

Au cœur de cette transformation, NeuSAR OS offre une base numérique robuste pour les véhicules à intelligence artificielle. Grâce à plus de 10 millions de déploiements, il garantit sécurité et évolutivité. Cloud OS donne un nouvel élan avec sa collaboration véhicule-cloud. Cette technologie permet aux véhicules de profiter de puissances de calcul plus grandes et d’optimiser les coûts. Les applis IA gagnent ainsi en fluidité, quelle que soit la taille du véhicule ou du modèle.

Optimisation de la conduite et de l’énergie grâce à l’IA Reach

Pour la conduite intelligente, Reach propose l’architecture NeuAUTO de cinquième génération. Cette solution favorise la production rapide et flexible de véhicules particuliers ou commerciaux. Un autre atout est la gestion proactive de la batterie et de la consommation d’énergie : l’intelligence artificielle analyse les données pour anticiper les besoins. Enfin, Reach améliore la sécurité et le suivi sur tout le cycle de vie du véhicule grâce à son agent IA, qui surveille la planification, le prix et les opérations après-vente.

Pour conclure, l’offre de Reach véhicules intelligents marque une étape importante vers la mobilité de demain. Grâce à ses technologies avancées, la marque crée des voitures plus sûres et plus connectées. Le futur de l’automobile s’annonce donc plus intelligent, avec une expérience utilisateur enrichie et personnalisée.

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