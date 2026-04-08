Nasuni booste la collaboration et sécurise les données à l’ère de l’IA

Nasuni franchit une étape clé dans le domaine de la gestion de fichiers pour entreprises.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les besoins en infrastructure évoluent vite. Les entreprises cherchent plus de sécurité, de performance et un accès simple à leurs données. Découvrons les nouveautés présentées par Nasuni pour répondre à ces attentes.

Une nouvelle identité de marque adaptée à l’ère de l’IA

La récente évolution de la marque Nasuni marque un virage stratégique.

L’entreprise ne se limite plus au stockage dans le cloud. Désormais, elle se positionne comme une plateforme de données non structurées dédiée aux équipes et à l’IA.

Ce choix reflète la volonté de placer les besoins du client au centre, tout en renforçant l’accès aux données critiques.

Nasuni accompagne déjà plus de 1 300 entreprises partout dans le monde, du secteur industriel à l’énergie.

Des innovations pour booster la collaboration des équipes

Avec ses nouvelles offres, Active Everywhere et AI Activate,

Nasuni met l’accent sur le travail collaboratif et sur l’optimisation des ressources.

Active Everywhere, par exemple, donne aux équipes un accès ultra-rapide aux fichiers, sans frais supplémentaires de matériel.

AI Activate, quant à lui, permet aux outils d’IA de traiter directement les données en toute sécurité.

Tout cela est rendu possible par une architecture logicielle avancée, pensée pour la simplicité et la réduction des coûts.

Active Everywhere et AI Activate : des fonctionnalités de pointe

La version 6 d’Active Everywhere améliore l’intégration avec la plateforme Nasuni.

Les équipes distantes bénéficient d’un accès à vitesse locale aux fichiers critiques, partout dans le monde.

Il n’est plus nécessaire d’investir dans de nouveaux équipements, ce qui allège la facture.

De son côté, AI Activate connecte les solutions d’IA aux fichiers de l’entreprise.

Grâce au Model Context Protocol, l’IA accède aux informations de façon contrôlée et sécurisée, sans dupliquer les données ou multiplier les flux de travail.

En résumé, Nasuni propose une plateforme pensée pour le futur du travail collaboratif.

Son nouveau positionnement, ses innovations et ses fonctionnalités avancées séduisent de grandes entreprises.

Nasuni aide ainsi à sécuriser, simplifier et activer les données de fichiers, tout en maximisant les investissements dans l’IA.

C’est une solution à suivre pour toute entreprise en quête de transformation numérique et de performance.

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